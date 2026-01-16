Slušaj vest

Živko Bakić (43), koji je likvidiran dok je obavljao redovnu šetnju sa elektronskim nadzorom, pronađen je mrtav u šumi nadomak Sopota. Kako saznaje Kurir, Bakić se nalazio u kućnom pritvoru, jer mu se pred Specijalnim sudom u Beogradu sudilo zbog krijumčarenja 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Bakić, koji je ranije bio profesionalni fudbaler, prema sumnjama istražitelja bio je pripadnik balkanskog kartela. Kako se navodi, u kriminalne poslove sa narkoticima ušao je preko dugogodišnjeg prijatelja i saradnika Zorana Jakšića, poznatog pod nadimkom "čovek sa 1.000 lica“, koji je prošle godine preminuo u zatvoru u Peruu pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima.

Prema nezvaničnim saznanjima, Bakić se sumničio da je drogu u Ekvadoru kupovao direktno od prizvođača a Jakšić mu je bio "glavni čovek za kontakt". Više o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

Bakić i njegova kriminalna grupa uhapšeni su u septembru 2023. a on je ranije bio poznat kao fudbaler i navodno je živeo na Ibici.

Inače, i jedan od njegovih najbližih saradnika, Saša Momčilović ubijen je u avgustu 2024. u blizini Marbelje.

Podsetimo, telo Živka Bakića pronađeno je oko 16 sati u šumi i sumnja se da je ubijen s dva hica iz vatrenog oružja. Policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu su na terenu i uviđaj je u toku.

- Osim zbog šverc droge, Živko Bakić pominjan je i kao jedan od vođa navijača - otkriva izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, napadač je prišao Bakiću i iz blizine u njega ispalio dva hica.

U toku je policijska akcija "Vihor".