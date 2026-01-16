Slušaj vest

Živka Bakića (43), koji je ubijen danas tokom šetnje sa nanogvicom u blizini Sopota, istražitelji su označili kao deo kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evrope, a koja je razbijena septembra 2023. godine.

Kako je Kurir pisao, tom prilikom je privedeno šestoro Srba, među kojima je i bivši pokojni fudbaler, Živko Bakić. On je označen vođom kriminalne grupe, koja je navodno bliska osuđivanom narko-bosu Zoranu Jakšiću, a koja se sumnja da je deo Balkanskog kartela.

Bakićeva grupa razbijena je septembra 2023. godine, a uhapšeni su se sumnjičili da su organizovali transport 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evropske unije,koji je zaplenjen u Solunu. Bakić je na suđenju u septembru 2024. negirao krivicu.

- Bakić je krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih bio perspektivan fudbaler, igrao je desnog beka. Iako su mu progrozirali blistavu karijeru, on se okrenuo drugim poslovima - rekao je tada izvor Kurira.

Živko Bakić Foto: Printscreen/elconfidencial

Bakić, koji je inače nekada bio fudbaler, kako se sumnja, bio je pripadnik balkanskog kartela a navodno je u posao s drogm ušao preko prijatelja i saradnika Zorana Jakšića, zvanog "čovek sa 1.000 lica", koji je prošle godine preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima u zatvoru u Peruu.

Prema nezvaničnim informacijama, Bakić se sumnjičio da je drogu u Ekvadoru kupovao direktno od prizvođača a Jakšić mu je bio "glavni čovek za kontakt".

- Živko Bakić se optužnicom tereti da je sa svojom grupom od 2020. do 2021. godine, koristeći razrađenu šemu prekookeanskog krijumčarenja kokaina s područja Južne Amerike, od nepoznatog proizvođača posredstvom prijatelja i bliskog saradnika Zorana Jakšića i drugih N. N. lica kupovao, a zatim "robu" tovario na prekookeanske brodove koji su skrivenu drogu dalje transportovali u Evropu - kaže Kurirov izvor.

Zoran Jakšić Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

Od perspektivne karijere do kriminala

Bakić je, prema rečima našeg izvora, posle fudbalske karijere i tragične smrti brata početkom dvehiljaditih počeo da živi u inostranstvu, a najviše vremena proveo je u Španiji. Jedno vreme živeo je i na Ibici.

- Brat mu je poginuo kad je imao samo 18 godina u saobraćajnoj nesreći u Beogradu, i ta smrt ga je mnogo pogodila. On je jedan period svog života bio posvetio istražujući smrt brata. Unajmio je bio i privatnog detektiva, jer je smatrao da njegov brat nije nastradao u "običnoj" saobraćajnoj nesreći - dodaje sagovornik Kurira.

Španska policija uhapsila je Bakića 2014. godine sa grupom muškaraca zbog sumnje da su trgovali drogom.

- On se tada bavio iznajmljivanjem smeštaja turistima u Španiji i to je bio njegov zvaničan posao, ali je sa grupom prijatelja pao zbog droge i tamo je u zatvoru proveo više od dve godine - rekao je naš izvor upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima, pretpostavlja se da se Bakić u španskom zatvoru povezao sa ozbiljnim trgovcima droge, te da je po izlasku "razvio biznis".

- Navodno, pošto je ojačao svoje veze u kriminalnom svetu, počeo je da organizuješverc kokainaiz Južne Amerike u evropske luke. U Beogradu je uhapšen sa petoricom muškaraca, koji se sumnjiče da su mu saradnici - kaže izvor.



Akcija Vihor

Podsetimo, telo Živka Bakića pronađeno je oko 16 sati u šumi i sumnja se da je ubijen s dva hica iz vatrenog oružja. Policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu su na terenu i uviđaj je u toku.

- Osim zbog šverc droge, Živko Bakić pominjan je i kao jedan od vođa navijača - otkriva izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, napadač je prišao Bakiću i iz blizine u njega ispalio dva hica.

Inače, i jedan od njegovih najbližih saradnika,Saša Momčilović ubijen je u avgustu 2024. godine u blizini Marbelje.

U toku je policijska akcija "Vihor".