Srpski državljanin, koji je vlasnik dve firme, prvo osumnjičeni je u istrazi Tužilaštva za organizovani kriminal Severne Makedonije za utaju poreza i pranje para.

U istrazi tog javnog tužilaštva, kako je danas saopšteno, ukupno 20 osoba je osumnjičeno za finansijska krivična dela vredna oko 4,8 miliona evra.

Među drugim osumjičenim su i rukovodioci u Upravi javnih prihoda Severne Makedonije, kao i vlasnici i rukovodioci pravnih lica iz Skoplja i Đevđelije Osumnjičeni, kako je saopštilo tužilaštvo, terete se za krivična dela poreske utaje, poreske prevare, pranja novca i zloupotrebe službenog položaja, koja su počinili u periodu od 2023. do 2025. godine.

Prema saopštenju, osumnjičeni biznismeni su, lažnim poreskim prijavama i uz pomoć zaposlenih u Upravi javnih prihdaa, uspeli da izbegnu plaćanje poreza, kao i da dobiju povraćaj javnih dažbina za nerezidentne kompanije, čime su oštetili državni budžet za 297.733.844 denara ili oko 4,8 miliona evra.

Krivičnu sud u Skoplju je sa osam osumnjičenih u toj istrazi Tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju Severne Makedonije odredio 30-dnevni pritvor.

Ta najstroža mera za obezbeđenje prisustva, prema sudu, određena je zbog postojanja rizika od bekstva, uticaja na svedoke i mogućnosti da osumnjičeni dovrše ili ponove krivično delo.