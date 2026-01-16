Slušaj vest

Na zaobilaznici u Novom Pazaru večeras oko 19 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, "škoda oktavija" i "audi 80", prenosi Sandžak Danas.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, u sudaru ima povređenih osoba, a stepen njihovih povreda za sada nije zvanično saopšten.

Sudar je bio snažan – jedno vozilo je završilo uz zaštitnu ogradu, dok su delovi automobila rasuti po kolovozu. Na mesto nesreće brzo su stigle ekipe policije, vatrogasaca i Hitne pomoći, koje su povređene zbrinule i prevezle u Opštu bolnicu u Novom Pazaru.

Saobraćaj na ovom delu zaobilaznice bio je privremeno obustavljen, a vozila su preusmeravana alternativnim pravcima dok je trajao uviđaj.

Policija je obavila detaljan pregled mesta nesreće, a uzroci sudara biće poznati nakon završetka istrage.

Kurir.rs/Sandžak Danas

Ne propustiteHronikaMUŠKARAC POGINUO U BIZARNOJ SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI KOD SMEDEREVA: Izvukao automobil kojim je sleteo u šanac, pa ga ubio drugi auto! (foto)
saobraćajna nesreća Ulica kraljice Marije
HronikaAUTOMOBIL POKOSIO BICIKLISTU NA PUTU ČAČAK - KRALJEVO: Od siline udara razbio šoferšajbnu i pao na kolovoz, prevezen u bolnicu
hitna pomoć
HronikaNAJNOVIJI DETALJI HOROR SAOBRAĆAJKE NA "MILOŠU VELIKOM": Sumnja se da je ovo uzrok lančanog sudara - prvo je "audi" podleteo pod kamion, a onda... (VIDEO/FOTO)
Saobraćajna nesreća udes saobraćajka Lučani
HronikaUHAPŠEN BAHATI VOZAČ IZ ARANĐELOVCA: Pokosio pešaka "seatom", pobegao i skrivao se pet dana! Povređenom se lekari bore za život
shutterstock_2209908159.jpg