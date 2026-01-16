Slušaj vest

Milica Asanović(25) nađena je posle sedam i po dana potrage u blizini autoputa Niš - Leksovac danas, u petak oko 16 sati. Policija je potvrdila da je nađeno žensko telo, ali pre završetka uviđaja nije moglo da se tvrdi da se radi zaista o njoj.

Ona je iz sela nestala 9. januara oko podne, a danas je nađeno telo oko četiri kilometra od raskrsnice gde je kamera poslednji put zabeležila. Za sada se ne zna kako je nastradala odnosno da li je u pitanju nasilje ili je zalutala i smrzla se u njivi pored autoputa.

Ona je nađena kod jedne ograde pored autoputa pa je za sada prava nedoumica kako je stigla do nje?

Na licu mesta je Kurir zatekao mnogo policije, forenzičara i drugih osoba koje vrše uviđaj, a ostaje pitanje kako je bolesna i slabovida devojka našla tu. Njena porodica je skrhana od bola jer je postojala neka nada da je preživela. Njenog oca Slavišu, ali i brata od strica Ivana smo telefonom dobili dok su čekali da odu na lice mesta radi identifikacije.

- Evo smo tu u stanici. Kada ste nam rekli da je nađena, nismo verovali. Evo i policija kaže samo da je nađeno žensko telo pored autoputa. Možda to nije ona, možda je neka druga devojka. To se dešava na autoputu - rečeno je Kuriru u kratkom razgovoru.

Svi se u selu pitaju kako je stigla po kijametu toliko daleko i kako je dospela do autoputa.

Jedan od ljudi koji je tragao za njom je i Ivica Petković, predsednik Mesne zajednice Balajince koji kaže da su svi u selu tužni zbog najnovije tužne vesti.

- Tu postoji neki put, makadam je u pitanju. Taj put uopšte nije prometan. Ona je verovatno bauljala na tamo i išla sve dalje od sela. Ima nekih tri do četiri kilometra da je hodala. Da je ona krenula prema Batušincu kao što nije, tu bi je svakako neko video, ali ovako... Po tom putu koji ide takoreći paralelno uz autoput retko ko ide jer je star i loš. Pogotovu što zimi tim putem retko ko ide, a ovih dana je u dva dana bilo minus jedanaest celzijusa - rekao nam je Petković.