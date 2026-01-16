Slušaj vest

U prodavnici u Ruzveltovoj ulici večeras oko 18.45 časova došlo je do razbojništva. Jedan izvršilac je, uz pretnju vatrenim oružjem, od radnika oduzeo novac, a zatim ih primorao da mu otvore zadnji ulaz objekta, nakon čega se udaljio sa lica mesta.

U incidentu nije bilo povređenih.

Policija je na terenu i u toku je rad na rasvetljavanju slučaja.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN RAZBOJNIK IZ PREŠEVA: Maskiran i sa pištoljem pretio radniku menjačnice, policija kod njega pronašla bojevi metak!
2025-12-29 10_24_53-Media Player.png
HronikaPRETIO TAKSISTIMA DA ĆE DA IH ZAKOLJE PA IH PLJAČKAO TOKOM VOŽNJE: Uhapšen napadač na trojicu taksista na teritoriji Zemuna
Taksi na ulici po snegu
HronikaPRETIO SMRĆU RADNICI, PA OPLJAČKAO MENJAČNICU U BAČKOJ PALANCI! Policija u brzoj akciji pronašla razbojnika, ali ne i sav novac
hapsenje.jpg
HronikaUHAPŠENA DEČIJA BANDA, NAJMLAĐA IMA SAMO 12 GODINA! Radnicu (58) apoteke tukli po glavi, pa pokušali da je opljačkaju: Epilog drame u Ruzveltovoj ulici
IMG_20251002_000733.jpg