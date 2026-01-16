Hronika
ORUŽANA PLJAČKA U CENTRU BEOGRADA: Uz pretnju vatrenim oružjem od radnika oduzeo novac, pa ih primorao da mu otvore zadnji ulaz! Policija na terenu
U prodavnici u Ruzveltovoj ulici večeras oko 18.45 časova došlo je do razbojništva. Jedan izvršilac je, uz pretnju vatrenim oružjem, od radnika oduzeo novac, a zatim ih primorao da mu otvore zadnji ulaz objekta, nakon čega se udaljio sa lica mesta.
U incidentu nije bilo povređenih.
Policija je na terenu i u toku je rad na rasvetljavanju slučaja.
