Slušaj vest

Na gradskoj zaobilaznici u Novom Pazaru večeras oko 20 časova dogodilase teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila – Škoda Octavia i Audi 80.

1000277259.jpg
Foto: Sandzak Danas

U udesu su povređene četiri osobe, koje su nakon ukazane prve pomoći na licu mesta prevezene u Opštu bolnicu Novi Pazar.

Prema dostupnim informacijama, u vozilu Škoda Octavia nalazili su se vozač T. S. (62), kao i putnici T. N. (78) i T. B. (58). Vozilom Audi 80 upravljao je B. Dž. (20).

1000277254.jpg
Foto: Sandzak Danas

Svi učesnici u ovoj saobraćajnoj nesreći zadobili su povrede, ali se lekari još ne izjašnjavaju o stepenu i težini povreda, s obzirom na to da je dijagnostika i dalje u toku.

Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasaca, a saobraćaj na ovoj deonici zaobilaznice bio je privremeno obustavljen dok je trajao uviđaj i uklanjanje oštećenih vozila. Prema prvim informacijama iz istrage, uzrok saobraćajne nesreće je neprilagođena brzina uslovima puta. Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je došlo do sudara.

Nadležni još jednom apeluju na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na kolovozu, naročito u večernjim satima i na frekventnim deonicama poput gradske zaobilaznice.

Kurir.rs/Sandžak Danas

Ne propustiteHronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA U NOVOM PAZARU: U silovitom sudaru škode i audija ima povređenih! Policija, Hitna i vatrogasci na licu mesta
hitna pomoć noć
HronikaMUŠKARAC POGINUO U BIZARNOJ SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI KOD SMEDEREVA: Izvukao automobil kojim je sleteo u šanac, pa ga ubio drugi auto! (foto)
saobraćajna nesreća Ulica kraljice Marije
HronikaAUTOMOBIL POKOSIO BICIKLISTU NA PUTU ČAČAK - KRALJEVO: Od siline udara razbio šoferšajbnu i pao na kolovoz, prevezen u bolnicu
hitna pomoć
HronikaNAJNOVIJI DETALJI HOROR SAOBRAĆAJKE NA "MILOŠU VELIKOM": Sumnja se da je ovo uzrok lančanog sudara - prvo je "audi" podleteo pod kamion, a onda... (VIDEO/FOTO)
Saobraćajna nesreća udes saobraćajka Lučani