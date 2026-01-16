Slušaj vest

Na gradskoj zaobilaznici u Novom Pazaru večeras oko 20 časova dogodilase teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila – Škoda Octavia i Audi 80.

Foto: Sandzak Danas

U udesu su povređene četiri osobe, koje su nakon ukazane prve pomoći na licu mesta prevezene u Opštu bolnicu Novi Pazar.

Prema dostupnim informacijama, u vozilu Škoda Octavia nalazili su se vozač T. S. (62), kao i putnici T. N. (78) i T. B. (58). Vozilom Audi 80 upravljao je B. Dž. (20).

Foto: Sandzak Danas

Svi učesnici u ovoj saobraćajnoj nesreći zadobili su povrede, ali se lekari još ne izjašnjavaju o stepenu i težini povreda, s obzirom na to da je dijagnostika i dalje u toku.

Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasaca, a saobraćaj na ovoj deonici zaobilaznice bio je privremeno obustavljen dok je trajao uviđaj i uklanjanje oštećenih vozila. Prema prvim informacijama iz istrage, uzrok saobraćajne nesreće je neprilagođena brzina uslovima puta. Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je došlo do sudara.