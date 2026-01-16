U STRAVIČNOJ NESREĆI U NOVOM PAZARU ČETVORO POVREĐENIH: Detalji teškog udesa na gradskoj zaobilaznici, objavljene prve fotografije s mesta sudara (FOTO)
Na gradskoj zaobilaznici u Novom Pazaru večeras oko 20 časova dogodilase teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila – Škoda Octavia i Audi 80.
U udesu su povređene četiri osobe, koje su nakon ukazane prve pomoći na licu mesta prevezene u Opštu bolnicu Novi Pazar.
Prema dostupnim informacijama, u vozilu Škoda Octavia nalazili su se vozač T. S. (62), kao i putnici T. N. (78) i T. B. (58). Vozilom Audi 80 upravljao je B. Dž. (20).
Svi učesnici u ovoj saobraćajnoj nesreći zadobili su povrede, ali se lekari još ne izjašnjavaju o stepenu i težini povreda, s obzirom na to da je dijagnostika i dalje u toku.
Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasaca, a saobraćaj na ovoj deonici zaobilaznice bio je privremeno obustavljen dok je trajao uviđaj i uklanjanje oštećenih vozila. Prema prvim informacijama iz istrage, uzrok saobraćajne nesreće je neprilagođena brzina uslovima puta. Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je došlo do sudara.
Nadležni još jednom apeluju na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na kolovozu, naročito u večernjim satima i na frekventnim deonicama poput gradske zaobilaznice.
Kurir.rs/Sandžak Danas