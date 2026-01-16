Slušaj vest

Večeras je 21 čas došlo je do oružane pljačke u restoranu  u ulici Svetog Nikole na Zvezdari.

Na terenu je odmah izašla policija, koja na licu mesta vrši uviđaj.

Prema informacijama sa lica mesta koje je objavila stranica "moj_beo_grad" moguće je da su ista lica učestvovala i u pljački u Ruzveltovoj.

Dva napadača su, navodno, imala noževe, uzela boks cigara i deo novca iz kase.

