JOŠ JEDNA ORUŽANA PLJAČKA U BEOGRADU! Razbojnici upali u restoran na Zvezdari, sumnja se da su ista lica prethodno opljačkala prodavnicu u Ruzveltovoj
Večeras je 21 čas došlo je do oružane pljačke u restoranu u ulici Svetog Nikole na Zvezdari.
Na terenu je odmah izašla policija, koja na licu mesta vrši uviđaj.
Prema informacijama sa lica mesta koje je objavila stranica "moj_beo_grad" moguće je da su ista lica učestvovala i u pljački u Ruzveltovoj.
Dva napadača su, navodno, imala noževe, uzela boks cigara i deo novca iz kase.
