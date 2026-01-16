Slušaj vest

Muškarac star 71 godinu koji je danas povređen u saobraćajnoj nezgodi u selu Ježevica, podlegao je povredama u Opštoj bolnici u Čačku.

- On je teško povređen kada je na njega naleteo vozač fiat punta. Od siline udara biciklista je udario u šoferšajbnu, a potom pao na kolovoz. Vozilom Hitne pomoći prevezen je u bolnici, gde je podlegao povredama - saopšteno je iz OB Čačak.

To je druga žrtva na putevima oko Čačka tokom današnjeg dana, jer je ranije danas preminuo i muškarac star 57 godina povređen u teškom lančanom sudaru na auto-putu.

Kurir.rs/Rina

