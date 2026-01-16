Slušaj vest

Fudbalski klub Rad oprostio se od ubijenog Živka Bakića (43), koji je ubijen danas ubijen danas tokom šetnje sa nanogvicom u blizini Sopota.

Kako je Kurir pisao, Bakić je bivši fudbaler koji je dovođen je u vezu sa kriminalnom grupom koja je švercovala 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu

- Sa velikom tugom opraštamo se od našeg Žiće, nekadašnjeg igrača i navijača FK Rad, koji je tragično izgubio život. Pamtićemo ga kao čoveka izuzetne hrabrosti i snažne volje, koji je Rad nosio u sebi jako i iskreno. Život ga je kasnije odveo putem koji, nažalost, nije bio pravi, ali sećanje na njega, ljubav prema Radu, drugarstvo i hrabrost ostaje jače od svega. FK Rad upućuje najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji ga pamte. Počivaj u miru - napisao je klub u oproštaju.

Ubijen tokom šetnje

Podsećamo, telo Živka Bakića pronađeno je oko 16 sati u šumi i sumnja se da je ubijen s dva hica iz vatrenog oružja. Policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu su na terenu i uviđaj je u toku.

- Osim zbog šverc droge, Živko Bakić pominjan je i kao jedan od vođa navijača - otkriva izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, napadač je prišao Bakiću i iz blizine u njega ispalio dva hica.

Već bio hapšen