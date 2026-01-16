POZNATI FUDBALSKI KLUB SE OPROSTIO OD UBIJENOG BAKIĆA! Vođa kriminalne grupe "karijeru" počeo kao fudbaler i navijač: Likvidiran sa dva hica kod Sopota! (FOTO)
Fudbalski klub Rad oprostio se od ubijenog Živka Bakića (43), koji je ubijen danas ubijen danas tokom šetnje sa nanogvicom u blizini Sopota.
Kako je Kurir pisao, Bakić je bivši fudbaler koji je dovođen je u vezu sa kriminalnom grupom koja je švercovala 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu
- Sa velikom tugom opraštamo se od našeg Žiće, nekadašnjeg igrača i navijača FK Rad, koji je tragično izgubio život. Pamtićemo ga kao čoveka izuzetne hrabrosti i snažne volje, koji je Rad nosio u sebi jako i iskreno. Život ga je kasnije odveo putem koji, nažalost, nije bio pravi, ali sećanje na njega, ljubav prema Radu, drugarstvo i hrabrost ostaje jače od svega. FK Rad upućuje najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji ga pamte. Počivaj u miru - napisao je klub u oproštaju.
Ubijen tokom šetnje
Podsećamo, telo Živka Bakića pronađeno je oko 16 sati u šumi i sumnja se da je ubijen s dva hica iz vatrenog oružja. Policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu su na terenu i uviđaj je u toku.
- Osim zbog šverc droge, Živko Bakić pominjan je i kao jedan od vođa navijača - otkriva izvor Kurira.
Prema nezvaničnim informacijama, napadač je prišao Bakiću i iz blizine u njega ispalio dva hica.
Već bio hapšen
Bakića su istražitelji 2023. godine kada je uhapšen, označili kao deo kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evrope.
Kako je Kurir pisao, tom prilikom je privedeno šestoro Srba, među kojima je i bivši pokojni fudbaler,Živko Bakić.On je označen vođom kriminalne grupe, koja je navodno bliska osuđivanom narko-bosu Zoranu Jakšiću, a koja se sumnja da je deoBalkanskog kartela.
Bakićeva grupa razbijena je septembra 2023. godine, a uhapšeni su se sumnjičili da suorganizovali transport 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evropske unije, koji je zaplenjen u Solunu.Bakić je na suđenju u septembru 2024. negirao krivicu.
Prema nezvaničnim informacijama, Bakić se sumnjičio da je drogu u Ekvadoru kupovao direktno od prizvođača aJakšić mu je bio "glavni čovek za kontakt".
Od perspektivne karijere do kriminala
Bakić je, prema rečima našeg izvora, posle fudbalske karijere i tragične smrti brata početkomdvehiljaditih počeo da živi u inostranstvu, a najviše vremena proveo je u Španiji. Jedno vreme živeo je i na Ibici.
- Brat mu je poginuo kad je imao samo 18 godina usaobraćajnoj nesreći u Beogradu, i ta smrt ga je mnogo pogodila. On je jedan period svog života bio posvetio istražujući smrt brata.Unajmio je bio i privatnog detektiva, jer je smatrao da njegov brat nije nastradao u "običnoj" saobraćajnoj nesreći- dodaje sagovornik Kurira.
Španska policija uhapsila je Bakića 2014. godinesa grupom muškaraca zbog sumnje da su trgovali drogom.
- On se tada bavio iznajmljivanjem smeštaja turistima u Španiji i to je bio njegov zvaničan posao, ali je sa grupom prijatelja pao zbog droge i tamo je u zatvoru proveo više od dve godine - rekao je naš izvor upoznat sa slučajem.
Prema njegovim rečima, pretpostavlja se da seBakić u španskom zatvoru povezao sa ozbiljnim trgovcima droge, te da je po izlasku "razvio biznis".
- Navodno, pošto je ojačao svoje veze u kriminalnom svetu, počeo je da organizuje šverc kokainaiz Južne Amerike u evropske luke.U Beogradu je uhapšen sa petoricom muškaraca, koji se sumnjiče da su mu saradnici- kaže izvor.