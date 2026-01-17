Slušaj vest

Filmska pljačka dogodila se sinoć na Zvezdari kada su četvorica nepoznatih muškaraca opljačkali prodavnicu i tom prilikom povredili sina vlasnika lokala (29) koji je državljanin Kine.

Sve se odigralo oko 19 časova, u trenutku kada je u radnji bio mladić sam. Prema informacijama, napadači su imali razrađen plan i tačno podeljene uloge kako bi se domogli plena.

Naime, trojica razbojnika su ušla u lokal i počela da zapričavaju mladića, pretvarajući se da su mušterije. Dok su oni odvlačili pažnju nesrećnom momku, četvrti član bande se ušunjao u unutrašnjost prostorije.

On je uspeo da pronađe "štek" gde je mladić sakrio novac i iz njega uzeo oko 10.000 evra.

Drama je kulminirala kada je sin vlasnika shvatio šta se dešava. U pokušaju da spreči pljačkaše da pobegnu sa plenom, došlo je do fizičkog sukoba u kojem su ga napadači udarili.

- Mladić se borio do poslednjeg daha. Kada su seli u automobil da pobegnu, on se u očaju bacio na haubu vozila kako bi ih zaustavio - otkriva izvor blizak istrazi.

Bezobzirni razbojnici se ni tada nisu zaustavili - dali su gas i pod punom brzinom krenuli, nakon čega je mladić spao sa vozila, a oni nestali u nepoznatom pravcu.

Pripadnici policije sa Zvezdare intenzivno tragaju za četvoricom napadača. Na licu mesta su uzeti tragovi, a trenutno se pregledaju snimci sa nadzornih kamera iz objekta, ali i sa okolnih zgrada, kako bi se identifikovalo vozilo i pljačkaši.

Istraga je u toku.

Kurir Web/ Telegraf

