Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, a uviđaj je sinoć trajao satima. Među prikupljenim tragovima su i snimci sa kamera kuće Živka Bakića, nedaleko od koje je i likvidiran.

- Očigledno je da se radi o dobro pripremljenom zločinu. Ubica je tačno znao navike žrtve, gde živi, u koje vreme ide u dozvoljenu šetnju, kuda šeta… Čekao je maltene ispred kuće - kaže naš izvor i dodaje da je ovde, sudeći po načinu izvršenja krivičnog dela, reč o takozvanoj planiranoj likvidaciji.

1/6 Vidi galeriju Ubijen Živko Bakić u Sopotu, prve fotografije s lica mesta Foto: Damir Dervišagić

Kako kaže naš izvor, teško da je ovde jedna osoba mogla sama da deluje.

- Direktni izvršilac je verovatno imao saučesnike i u logistici, a verovatno i tokom bega. Moguće da ga je saučesnik dovezao i odvezao sa mesta zločina. Takođe, egzekutor je po svemu sudeći imao i nalogodivca, odnosno ne isključuje se mogućnost da je ova likvidacija naručena - dodaje izvor.

Na Bakića je ispaljeno više metaka, i dva su ga pogodila u glavu. Na mestu ubistva su pronađene čaure.

Živko Bakić već bio hapšen

Živka Bakića su istražitelji 2023. godine kada je uhapšen, označili kao deo kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evrope.

Živko Bakić Foto: Printscreen/elconfidencial

Kako je Kurir pisao, tom prilikom je privedeno šestoro Srba, među kojima je i Bakić. On je označen vođom kriminalne grupe, koja je navodno bliska osuđivanom narko-bosu Zoranu Jakšiću, a za koju se sumnja da je deo Balkanskog kartela.

Zoran Jakšić Foto: Printscreen

Bakićeva grupa razbijena je septembra 2023. godine, a uhapšeni su bili osumnjičeni da su organizovali transport 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evropske unije, koji je zaplenjen u Solunu. Bakić je na suđenju u septembru 2024. negirao krivicu.

Prema nezvaničnim informacijama, Bakić se sumnjičio da je drogu u Ekvadoru kupovao direktno od prizvođača, a Jakšić mu je bio "glavni čovek za kontakt".

Oproštaj od FK Rad

Fudbalski klub Rad oprostio se od ubijenog Živka Bakića (43) na svojoj fejsbuk stranici.