MASOVNA TUČA NA VIDIKOVCU: Ne zna se ko koga udara, a evo zbog čega je izbio okršaj (VIDEO)
Snimci dramatične i masovne tuče tinejdžera osvanuo je jutros na mrežema. Obračun se dogodio u beogradskom naselju Vidikovac, a ceo incident zabeležen je na video-snimku koji se ubrzo proširio društvenim mrežama.
Na snimku se vidi hаotična scena u kojoj veći broj mladih učestvuje u fizičkom obračunu, dok zbog gužve i brzine događaja nije moguće jasno razaznati ko koga udara. Zasad nema zvaničnih informacija o povređenima, niti o eventualnim privođenjima.
Kako se navodi u opisu uz snimak objavljenom na Instagram stranici Info.Beograd, do sukoba je navodno došlo nakon kraće svađe, a povod je, prema nezvaničnim informacijama, bila devojka.
- Nakon kraće svađe, navodno oko devojke, dve grupe mladića odlučile su da to fizički rasprave - stoji u objavi.