Snimci dramatične i masovne tuče tinejdžera osvanuo je jutros na mrežema. Obračun se dogodio u beogradskom naselju Vidikovac, a ceo incident zabeležen je na video-snimku koji se ubrzo proširio društvenim mrežama.

Na snimku se vidi hаotična scena u kojoj veći broj mladih učestvuje u fizičkom obračunu, dok zbog gužve i brzine događaja nije moguće jasno razaznati ko koga udara. Zasad nema zvaničnih informacija o povređenima, niti o eventualnim privođenjima.

Kako se navodi u opisu uz snimak objavljenom na Instagram stranici Info.Beograd, do sukoba je navodno došlo nakon kraće svađe, a povod je, prema nezvaničnim informacijama, bila devojka.

- Nakon kraće svađe, navodno oko devojke, dve grupe mladića odlučile su da to fizički rasprave - stoji u objavi.

