Slušaj vest

Oružana pljačka koja se dogodila juče u Ruzveltovoj ulici u Beogradu šokirala je sve žitelje ovog kraja koji su za Kurir objasnili kako se došlo do razbojništva.

- U prodavnici je bilo nekoliko mušterija, a u jednom trenutku ušao je muškarac. Bio je nervozan, tako mi je ispričala drugarica. Odmah je došao do kase i počeo da urla. Vikao je: "Vadi pare! Brže, brže! Nemoj da ti ponavljam!" Kasirka se zaledila ali je otključala kasu i počela da vadi pare, a razbojnik joj je navodno, rekao da bude tiha i da ne doziva pomoć - kaže sagovornica Kurira i dodaje:

Kupci se bacili na pod


- Ljudi koji su bili unutra su se bacili na pod, krili su se iza rafova kako se ne bi sreli sa lopovom. Bilo je jako dramatično...

Oružana pljačka u Ruzveltovoj Foto: Petar Aleksić

Prema rečima naših sagovornika, razbojnik je pretio radnici uz pištolj kojim je vitlao u vis.

- Imao je pištolj kod sebe! Moglo je nešto da se desi, šta da prodavačica nije htela da mu da novac. Svi su bili prestavljeni. Novac iz kase stavio je u ranac. Primoravao je jednog od radnika da mu otvori i zadnji ulaz gde im je magacin kako bi tu išao sa parama i pobegao - kaže stanovnik zgrade koja se nalazi u blizini poznatog lanca prodavnica.

- Kad je otišao svi su se tresli. Kasirka i još dva radnika koja su bila tu zvali su policiju i nadređene šefove i obavestili su ih o pljački. U prodavnici ima nekoliko kamera koje su sigurno zabeležile razbojništvo i one će pomoći istražiteljima da identifikuju lopova.

Istraga

Istraga je u toku i ona će utvrditi da li je osumnjičeni razbojnik imao saučesnika, a kako Kurir nezvanično saznaje, pljačkaš iz Ruzveltove navodno, je pokušao da opljačka još dve radnje ovog poznatog lanca prodavnica i to u krugu od kilometar. 

- Navodno je ista osoba upala u najmanje dve prodavnice u krugu od samo kilometar, ali srećom nije uspeo da ih opljačka - navodi izvor. 

Da podsetimo, sumnja se da je napadač, uz pretnju vatrenim oružjem, od radnika oduzeo novac, a zatim ih primorao da mu otvore zadnji ulaz objekta, nakon čega se udaljio sa lica mesta.

Programer ubio kolegu u istoj zgradi

U martu 2018. godine u zgradi u kojoj se nalazi orobljena prodavnica dogodilo se jezivo ubistvo u firmi u kojoj je programer Nebojša Stojilković ubio kolegu Branka Kanjevca, inače sina nedavno preminulog novinara i pesnika Radomana Kanjevca, a teško ranio Marka Filipovića. Krvavi pir preživeo je Igor R. koji se spasao skokom kroz prozor. 

- Stojilković je nekoliko dana ranije dobio otkaz, pa je u firmu došao naoružan i zapucao - podseća izvor.

Stojilković je, kako smo tada pisali,  imao nameru da pobije sve u firmi, ali su se ostale kolege zaključale u drugoj kancelariji, pa je on posle ispaljenih pet metaka otišao u svoj stan na Zvezdari. Nebojša je potom pucao u butan bocu, izazvao eksploziju i s teškim opekotinama prebačen je u Urgentni centar u kome je i preminuo. 

Ne propustiteHronikaFILMSKA PLJAČKA NA ZVEZDARI: Pretvarali se da su kupci, pa ukrali 10.000 evra, a onda je usledila prava drama - vozili mladića na haubi
policija Beograd migranti
HronikaORUŽANA PLJAČKA U CENTRU BEOGRADA: Uz pretnju vatrenim oružjem od radnika oduzeo novac, pa ih primorao da mu otvore zadnji ulaz! Policija na terenu
1000036186.jpg
HronikaJOŠ JEDNA ORUŽANA PLJAČKA U BEOGRADU! Razbojnici upali u restoran na Zvezdari, sumnja se da su ista lica prethodno opljačkala prodavnicu u Ruzveltovoj
IMG_20251106_172138.jpg
HronikaAKCIJA HAPŠENJA U BATAJNICI Muškarac i žena uhvaćeni sa drogom i oružjem!
17671168511684158180cacak-saobraćajna-policija-fotorina.jpg