VADI PARE, BRŽE, NEMOJ DA TI PONAVLJAM! Evo kako je razbojnik opljačkao prodavnicu u Ruzveltovoj! U istoj zgradi se pre osam godina dogodio jezivi zločin!
Oružana pljačka koja se dogodila juče u Ruzveltovoj ulici u Beogradu šokirala je sve žitelje ovog kraja koji su za Kurir objasnili kako se došlo do razbojništva.
- U prodavnici je bilo nekoliko mušterija, a u jednom trenutku ušao je muškarac. Bio je nervozan, tako mi je ispričala drugarica. Odmah je došao do kase i počeo da urla. Vikao je: "Vadi pare! Brže, brže! Nemoj da ti ponavljam!" Kasirka se zaledila ali je otključala kasu i počela da vadi pare, a razbojnik joj je navodno, rekao da bude tiha i da ne doziva pomoć - kaže sagovornica Kurira i dodaje:
Kupci se bacili na pod
- Ljudi koji su bili unutra su se bacili na pod, krili su se iza rafova kako se ne bi sreli sa lopovom. Bilo je jako dramatično...
Prema rečima naših sagovornika, razbojnik je pretio radnici uz pištolj kojim je vitlao u vis.
- Imao je pištolj kod sebe! Moglo je nešto da se desi, šta da prodavačica nije htela da mu da novac. Svi su bili prestavljeni. Novac iz kase stavio je u ranac. Primoravao je jednog od radnika da mu otvori i zadnji ulaz gde im je magacin kako bi tu išao sa parama i pobegao - kaže stanovnik zgrade koja se nalazi u blizini poznatog lanca prodavnica.
- Kad je otišao svi su se tresli. Kasirka i još dva radnika koja su bila tu zvali su policiju i nadređene šefove i obavestili su ih o pljački. U prodavnici ima nekoliko kamera koje su sigurno zabeležile razbojništvo i one će pomoći istražiteljima da identifikuju lopova.
Istraga
Istraga je u toku i ona će utvrditi da li je osumnjičeni razbojnik imao saučesnika, a kako Kurir nezvanično saznaje, pljačkaš iz Ruzveltove navodno, je pokušao da opljačka još dve radnje ovog poznatog lanca prodavnica i to u krugu od kilometar.
- Navodno je ista osoba upala u najmanje dve prodavnice u krugu od samo kilometar, ali srećom nije uspeo da ih opljačka - navodi izvor.
Da podsetimo, sumnja se da je napadač, uz pretnju vatrenim oružjem, od radnika oduzeo novac, a zatim ih primorao da mu otvore zadnji ulaz objekta, nakon čega se udaljio sa lica mesta.
U martu 2018. godine u zgradi u kojoj se nalazi orobljena prodavnica dogodilo se jezivo ubistvo u firmi u kojoj je programer Nebojša Stojilković ubio kolegu Branka Kanjevca, inače sina nedavno preminulog novinara i pesnika Radomana Kanjevca, a teško ranio Marka Filipovića. Krvavi pir preživeo je Igor R. koji se spasao skokom kroz prozor.
- Stojilković je nekoliko dana ranije dobio otkaz, pa je u firmu došao naoružan i zapucao - podseća izvor.
Stojilković je, kako smo tada pisali, imao nameru da pobije sve u firmi, ali su se ostale kolege zaključale u drugoj kancelariji, pa je on posle ispaljenih pet metaka otišao u svoj stan na Zvezdari. Nebojša je potom pucao u butan bocu, izazvao eksploziju i s teškim opekotinama prebačen je u Urgentni centar u kome je i preminuo.