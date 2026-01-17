U martu 2018. godine u zgradi u kojoj se nalazi orobljena prodavnica dogodilo se jezivo ubistvo u firmi u kojoj je programer Nebojša Stojilković ubio kolegu Branka Kanjevca, inače sina nedavno preminulog novinara i pesnika Radomana Kanjevca, a teško ranio Marka Filipovića. Krvavi pir preživeo je Igor R. koji se spasao skokom kroz prozor.

- Stojilković je nekoliko dana ranije dobio otkaz, pa je u firmu došao naoružan i zapucao - podseća izvor.

Stojilković je, kako smo tada pisali, imao nameru da pobije sve u firmi, ali su se ostale kolege zaključale u drugoj kancelariji, pa je on posle ispaljenih pet metaka otišao u svoj stan na Zvezdari. Nebojša je potom pucao u butan bocu, izazvao eksploziju i s teškim opekotinama prebačen je u Urgentni centar u kome je i preminuo.