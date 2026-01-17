Slušaj vest

Muškarac koji je maskiran kapuljačom, u decembru prošle godine ušao u poznati restoran na Novom Beogradu i teško ranio N. K. (30) koji je sedeo za istim stolom sa Nenadom Alajbegovićem, zvanim Alibeg, nekadašnjim vođom Partizanove navijačke grupe Zabranjeni, uhapšen je, saznaje nezvanično Kurir!



Kako otkriva izvor Kurira, u pitanju je maloletni muškarac (16).

Alajbegović je ostao nepovređen ali je njegov prijatelj pogođen sa osam metaka u stomak.

Očevici dramatične pucnjave ispričali su tada za Kurir da je momak sa kapuljačom na glavi ušao u restoran. Neko vreme, navodno je šetao kao da nekoga trażi.

- Prišao je stolu za kojim su sedeli Alibeg i N. K. Dok je prilazio stolu, gledao je u telefon, a onda je zastao iza njih dvojice i stajao je nekih 45 sekundi. U jednom trenutku, N. K., koji mu je bio okrenut leđima, se okrenuo i pogledao ga je, a napadač je izvadio pištolj i počeo da puca - opisao je očevidac za Kurir.

Alibeg je odmah, navodno, ustao od stola i pobegao uz stepenice, a napadač je prišao ranjenom momku i ispalio još nekoliko hitaca u njega dok je ležao na podu između stolova.

Napadač je posle ispaljenih hitaca pobegao.

- Kamere iz restorana snimile su pokušaj ubistva, ali i samog napadača. Bio je obučen sav u crno, po konstituciji bi se moglo reći da se radi o mlađem muškarcem - rekao je tada naš sagovornik.

