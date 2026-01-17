Slušaj vest

Blizak prijatelj Ẓ̌ivka Bakića, vođe balkanskog kartela koji je ubijen juče, prema nezvaničnim informacijama do kojih se došlo tokom dosadanje istrage i provere kontakata pokojnog, je na visokoj funkciji u Visokom savetu tužilaštva, najvišoj tužilačkoj instanci u Srbiji.

Izvor Kurira otkriva da je tokom prvih provera utvrdjeno da su  viši savetnik, rukovodilac grupe za informacione tehnologije u Visokom savetu tužilaštva, koje predvodi Branko Stamenković, i likvidirani Bakić, bili u prijateljskim odnosima.

2.jpg
Foto: Printscreen/elconfidencial


- Neverovatno je da je čovek na visokoj poziciji u VST tako blizak prijatelj članu organizovane kriminalne grupe sa ozbiljnim kriminalnim dosijeom. Kao rukovodilac grupe za informacione tehnologije, on je recimo mogao da pristupi poverljivim podacima svih tužilaca u VJT, sednicama na kojima se biraju tužioci, poverljivim mejlovima - otkriva izvor Kurira i objašnjava da aktuelni zakon o VST ne predviđa mogućnost da zaposleni koji imaju pristup poverljivim podacima prolaze bezbednosne provere kao što to čini MUP.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 18.56.28.jpeg
Foto: Damir Dervišagić

- Ulazak u sistem daje mogućnost da informacije cure i na taj način je ugrožena bezbednost građana Srbije  - navodi naš sagovornik.

Bakiću se, podsetimo, pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi za šverc više od 300 kilograma kokaina iz Juẓ̌ne Amerike u Evropu. U optužnici se navodi da je bio u direktnom kontaktu sa jednim od najvećih narko bosova nasvetu, Zoranom Jakšićem koji je pod misterioznim okolnostima preminuo prošle godine u zatvoru u Peruu.


Kako je Kurir pisao, Bakić je u trenutku kada je ubijen bio u kućnom pritvoru i koristio je pravo na redovnu šetnju.

Ne propustiteHronikaEGZEKUTOR TAČNO ZNAO NJEGOVE NAVIKE, ČEKAO GA ISPRED KUĆE! Nove informacije o ubistvu Živka Bakića u Sopotu: "Teško da je ovo mogao jedan čovek..." (FOTO)
Živko Bakić
HronikaPOZNATI FUDBALSKI KLUB SE OPROSTIO OD UBIJENOG BAKIĆA! Vođa kriminalne grupe "karijeru" počeo kao fudbaler i navijač: Likvidiran sa dva hica kod Sopota! (FOTO)
Živko Bakić,Kokain,Hapšenje.jpg
HronikaOD PERSPEKTIVNOG FUDBALERA DO VOĐE KRIMINALNE GRUPE! Kako je hapšen Živko Bakić koji je svirepo ubijen u Sopotu: Smrt u porodici mu PROMENILA život preko noći!
Bakic.jpg
HronikaPRVE FOTOGRAFIJE S MESTA U SOPOTU GDE JE UBIJEN VOĐA BALKANSKOG KARTELA: Upucan s 2 hica! Sudilo mu se zbog krijumčarenja više od 300 KG KOKAINA (FOTO)
Živko Bakić,Kokain,Hapšenje.jpg
HronikaOVO JE UBIJENI ŽIVKO BAKIĆ: Bio fudbaler, pa uhapšen u Španiji zbog droge, najbliži saradnik mu likvidiran u Marbelji, sarađivao i sa Jakšićem (FOTO)
untitled3.jpg