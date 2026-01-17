Slušaj vest

Bivši fudbaler i vođa Balkanskog kartela Živko Bakić (43) brutalno je ubijen juče dok je bio u dozvoljenoj šetnji sa nanogicom, a kako Kurir saznaje, on je likvidiran na 800 metara od kuće.


- Živko Bakić juče je sam izašao da prošeta u dozvoljenu jednočasovnu šetnju putem do jezera Trešnja koja se nalazi nedaleko od njegovog doma u selu Mala Ivanča kraj Sopota. Napadač je Bakića, kako se sumnja, pratio, a zatim ga ubio na putu kada se on vraćao kući. Tačnije, ubistvo se desilo na 150 metara od jezera Trešnja, na uzbrdici kada se pređe mostić - objašnjava naš sagovornik koji je dobro upućen u istragu i dodaje da je napadač sigurno imao saučesnika i da je delovao po nečijem nalogu.

Mesto na kome je ubijen Živko Bakić Foto: Petar Aleksić

Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt Bakića, a po kasnijem nalogu dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo je poslato na obdukciju.

2.jpg
Foto: Printscreen/elconfidencial


Policija je odmah zatvorila šumski put sa obe strane i uviđaj je trajao satima. Istraga povodom egzekucije je i dalje u toku, a kako navodi reporter Kurira, koji se nalazi na licu mesta u selu kod Sopota pripadnici policije su na terenu i dan nakon ubistva.

Živka Bakića su, podsetimo, istražitelji 2023. godine kada je uhapšen, označili kao deo kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evrope.

Kako je Kurir pisao, tom prilikom je privedeno šestoro Srba, među kojima je i Bakić. On je označen vođom kriminalne grupe, koja je navodno bliska pokojnom narko-bosu Zoranu Jakšiću, a za koju se sumnja da je deo Balkanskog kartela.

