Bakić je, prema rečima našeg izvora, posle fudbalske karijere i tragične smrti brata početkom dvehiljaditih počeo da živi u inostranstvu, a najviše vremena proveo je u Španiji. Jedno vreme živeo je i na Ibici.

- Brat mu je poginuo kad je imao samo 18 godina u saobraćajnoj nesreći u Beogradu, i ta smrt ga je mnogo pogodila. On je jedan period svog života bio posvetio istražujući smrt brata. Unajmio je bio i privatnog detektiva, jer je smatrao da njegov brat nije nastradao u "običnoj" saobraćajnoj nesreći - kaže sagovornik Kurira.