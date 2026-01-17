NIKAD GA NISMO VIDELI SAMOG, UVEK JE ŠETAO SA KRUPNIM MOMCIMA! Komšije otkrile navike ubijenog vođe Balkanskog kartela: Iz medija saznali da mu se sudi
Vođa Balkanskog kartela Živko Bakić (43) likvidiran je juče tokom šetnje sa nanogicom nadomak Sopota, a prema rečima meštana mahom vikend-naselja, ubijenog su viđali povremeno, ali ga nisu dobro poznavali.
- Čuli smo sinoć da se desilo ubistvo i da je ubijen muškarac, bivši fudbaler kog znam iz viđenja. Često prođe pored naše kuće kako bi zašao na šumski put i prošetao do jezera. Naša kuća ima kamere, ali one snimaju samo trenutno stanje, nemamo mogućnost vraćanja i snimanja tako da im nismo bili od pomoći - kaže nam jedan komšija i dodaje:
- Celo selo sinoć je bilo blokirano. Bili smo iskreno i uplašeni. Ovo je mirno vikend - naselje, ali znali smo da nam je u kraju neki kriminalac. Kasnije sam po slikama iz medija ukapirao da je to on i da mu se sudilo za drogu.
Kako navodi naš sagovornik, Živka Bakića često je viđao u društvu nekoliko momaka.
- Mislim da sam ga samo jednom sreo da je bio sam. Uvek je bio sa nekim krupnim momcima. Ne znam da li su mu to prijatelji ili neko obezbeđenje. Smejali bi se glasno dok bi prolazili. Nije se krio - kaže nam stariji meštanin i dodaje da je kuća u kojoj živi Bakić izgrađena pre desetak godina.
- Kuća je montažna i brzo su je majstori digli. Najbolji materijal je korišćen to znam jer sam pričao sa majstorima koji su je dizali - dodao je.
Inače, ispred kuće Živka Bakića okupila se mnogobrojna rodbina i prijatelji.
Kako smo ranije pisali, sumnja se da je napadač po nalogu za sada nepoznatog naručioca, izvršio egzekuciju nakon višednevnog praćenja žrtve. Istraga povodom mafijaškog ubistva koju vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu utvrdiće da li je ubica imao i saučesnika.
Bakić, inače nekadašnji perspektivni fudbaler, deo života proveo je na Ibici.
- Još 2014. godine hapšen je u Španiji zbog narkotika. Navodno se, inače, bavio iznajmljivanjem smeštaja za turiste. Uprkos tome što je imao blistavu karijeru pred sobom, krenuo je potpuno drugim putem - objašnjava naš izvor.
Bakić je, prema rečima našeg izvora, posle fudbalske karijere i tragične smrti brata početkom dvehiljaditih počeo da živi u inostranstvu, a najviše vremena proveo je u Španiji. Jedno vreme živeo je i na Ibici.
- Brat mu je poginuo kad je imao samo 18 godina u saobraćajnoj nesreći u Beogradu, i ta smrt ga je mnogo pogodila. On je jedan period svog života bio posvetio istražujući smrt brata. Unajmio je bio i privatnog detektiva, jer je smatrao da njegov brat nije nastradao u "običnoj" saobraćajnoj nesreći - kaže sagovornik Kurira.