Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu efikasnim i intenzivnim radom uhapsili maloletno lice za koje postoji sumnja da je, 6. decembra prošle godine, pucalo na muškarca u jednom ugostiteljskom objektu u Beogradu, ističući da bezbednost građana nema alternativu i da nijedno krivično delo neće ostati nerazjašnjeno.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su maloletno lice koje je, kako se sumnja, 6. decembra prošle godine, pucalo na muškarca u restoranu Durmitor u Beogradu. Policija je reagovala brzo i efikasno, podsetiću da je policija u kratkom roku identifikovala izvršioca pokušaja teškog ubistva, podnela krivične prijave protiv osumnjičenih, raspisala potrage i uhapsila jednog od saučesnika, sprečivši dalje izvršenje teškog krivičnog dela. Intenzivan operativni rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja i dalje je u toku.

Još jednom želim da pohvalim pripadnike policije na profesionalnom, predanom i odgovornom postupanju, kojim je pokazano da bezbednost građana nema alternativu i da nijedno krivično delo neće ostati nerazjašnjeno - poručio je Dačić.

U pucnjavi teško ranjen Alibegov drug

Podsećamo, N. K. (30) je teško ranjen prilikom pucnjave u poznatom restoranu na Novom Beogradu u decembru prošle godine. On je sedeo za istim stolom sa Nenadom Alajbegovićem Alibegom, nekadašnjim vođom Partizanove navijačke grupe Zabranjeni.

Alajbegović je ostao nepovređen ali je njegov prijatelj pogođen sa osam metaka u stomak.

Očevici dramatične pucnjave ispričali su tada za Kurir da je momak sa kapuljačom na glavi ušao u restoran. Neko vreme, navodno je šetao kao da nekoga trażi.

- Prišao je stolu za kojim su sedeli Alibeg i N. K. Dok je prilazio stolu, gledao je u telefon, a onda je zastao iza njih dvojice i stajao je nekih 45 sekundi. U jednom trenutku, N. K., koji mu je bio okrenut leđima, se okrenuo i pogledao ga je, a napadač je izvadio pištolj i počeo da puca - opisao je očevidac za Kurir.