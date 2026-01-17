Slušaj vest

Živko Bakić, ubijeni vođa Balkanskog kartela i bivši fudbaler, svakodnevno je u dozvoljene šetnje išao sa grupom momaka koji su se policiji predstavili kao njegovi prijatelji, a sa kojima su ga redovno i viđali meštani Male Ivanče, saznaje Kurir.

Da podsetimo, Bakićevo telo pronađeno je u petak popodne, a veruje se da je ubijen neposredno pre toga.

- Bakićevo telo na šumskom putu pronašli su njegovi prijatelji koji su alarmirali policiju i hitnu pomoć. Kada su istražitelji stigli, zatekli su nekoliko mladića koji su se predstavili kao njegovi drugovi - priča izvor:

Foto: Printscreen/elconfidencial

- Oni su na licu mesta razgovarali sa inspektorima, rekli su im da su imali običaj da sa Bakićem svakog dana idu u šetnje, te da su juče zakasnili. Kada su videli da ga nema ispred kuće gde ih je inače čekao, pošli su putem kojim su svakog dana prolazili i zatekli telo u lokvi krvi na oko 800 metara od objekta u kome se nalazio tokom boravka u kućnom pritvoru - objašanjava sagovornik iz istrage.

1/6 Vidi galeriju Mesto na kome je ubijen Živko Bakić Foto: Petar Aleksić

Naš sagovornik naglašava da su mladići dali izjave u policiji.

- Oni su se predstavili kao prijatelji, a da li su zaista drugovi ili obezbeđenje, to će pokazati istraga. Na kraju krajeva, nije ništa neobično da je Bakić imao telohranitelje, obzirom da se bavio narko kriminalom i da mu se sudilo za šverc velike količine kokaina - navodi.

Komšije ubijenog kažu da su ga često viđali u društvu nekoliko momaka.

Kuća Bakića Foto: Petar Aleksić

- Mislim da sam ga samo jednom sreo da je bio sam. Uvek je bio sa nekim krupnim momcima. Ne znam da li su mu to prijatelji ili neko obezbeđenje. Smejali bi se glasno dok bi prolazili. Nije se krio - kaže nam stariji meštanin.

Da podsetimo, Bakić se teretio za šver 324 kilograma kokaina i sudilo mu se pred Specijalnim sudom. Navodno je u posao s drogom ušao preko prijatelja i saradnika Zorana Jakšića, zvanog "čovek sa 1000 lica", koji je prošle godine preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima u zatvoru u Peruu.

Prema nezvaničnim infomracijama, Bakić se sumničio da je drogu u Ekvadoru kupovao direktno od prizvođača a Jakšić mu je bio "glavni čovek za kontakt".

- Živko Bakić se optužnicom tereti da je sa svojom grupom od 2020. do 2021, koristeći razrađenu šemu prekookeanskog krijumčarenja kokaina s područja Južne Amerike, od nepoznatog proizvođača posredstvom prijatelja i bliskog saradnika Zorana Jakšića i drugih N. N. lica kupovao, a zatim "robu" tovario na prekookeanske brodove koji su skrivenu drogu dalje transportovali u Evropu - kaže Kurirov izvor.

Zoran Jakšić Foto: Privatna Arhiva

Kako se sumnjalo, Jakšić i Bakić su održavali kontakt preko Skaj aplikacije i dok je čovek sa 1000 lica bio u peruanskom zatvoru.

Bakić i njegova kriminalna grupa uhapšeni su u septembru 2023. a on je ranije bio poznat kao fudbaler i navodno je živeo na Ibici.

Inače, i jedan od njegovih najbližih saradnika, Saša Momčilović ubijen je u avgustu 2024. u blizini Marbelje.