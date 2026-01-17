Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su danas, oko podneva, na području opštine Ruma, zaustavili četrdesetjednogodišnjeg državljanina Nemačke koji se vozilom marke „BMW“, nemačkih registarskih oznaka, kretao brzinom od 238,9 kilometara na čas, na delu auto-puta Ruma-Šabac gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas.

Nasilnička vožnja Izvor: Mup Srbije

Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

