Ovo je za svaku osudu
Stravično
NEVEROVATNA AKCIJA PRESRETAČA NA PUTU KOD RUME: Državljanin Nemačke divljao "BMW"-om, kada vidite koliko brzo je vozio OSTAĆETE U ŠOKU (VIDEO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su danas, oko podneva, na području opštine Ruma, zaustavili četrdesetjednogodišnjeg državljanina Nemačke koji se vozilom marke „BMW“, nemačkih registarskih oznaka, kretao brzinom od 238,9 kilometara na čas, na delu auto-puta Ruma-Šabac gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas.
Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.
