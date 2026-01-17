Slušaj vest

Srbija je tog trećeg maja stala. Satovi su prestali da kucaju, a tišina koja je zavladala hodnicima 'Ribnikara' postala je najglasniji krik u istoriji ove zemlje. Ali danas, ta tišina ponovo puca. Proces veka kreće iz početka. Tamo gde prestaje razum, a počinje sudska procedura, porodice ubijene dece ponovo staju oči u oči sa onima koje smatraju odgovornim za svoj nestali svet. U sudnici koja ne pamti ovoliku težinu greha, roditelji dečaka-ubice ponovo se suočavaju sa optužnicom.

Presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je ubio 10 i ranio 6 lica u OŠ Vladislav Ribnikar 3.maja 2023.godine, ukinuta je od strane Apelacionog suda u Beogradu. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Puls Srbije vikend": advokat Zora Dobričanin i psiholog Nađa Tulić.

Zora Dobričanin Foto: Kurir Televizija

- Sad smo ponovo na početku. To je jedino što porodice ubijenih nisu želele, jer će sada ponovo gledati u lice reoditeljima dečaka ubice ili će čak gledati i u njegovo lice. Strepeli smo o vraćanju postupku na početak. Neophodno je da razmotrimo zbog čega je sve ovo došlo i treba da nam posluži za nauk. Onaj koji je povukao obarač je krivično neodgovoran u tom trenutku, tako da je to nešto zbog čega pravda nikada neće moći da bude zadovoljena. Postoji mogućnost da je bio to i teroristički akt. Ja bih to istražila i sa aspekta terorizma.

Roditelji dečaka ubice

Tulić tvrdi da su roditelji dečaka na neljudski način pristupali celom slučaju:

- Čovek je po profesiji lekar, on bi u biti te profesije trebao imati empatije. On nikada nije rekao izvinite, nikada nije rekao da mu nešto razara dušu. To je jedno zrno empatije. To je bila jedna porodica bez saosećanja i emocionalno nepismena. Svaki put kada roditelji trebaju a prolaze kroz isti proces je veoma teško, kao i deci. Celo društvo je traumatizovano, a ne možemo ni da merimo bol porodica koje su izgubile decu. Mene je rastužilo što se postupak vratio na početak.

Nađa Tulić Foto: Kurir Televizija

Kaže da svako ima pravo da se brani pred sudom, ali se sada govori o moralnim načelima svakog ljudskog bića.

Dobričanin dodaje da optužnica tereti roditelje dečaka ubice i zbog načina kako je držao oružje i zbog toga što je obučavan da rukuje oružjem u streljani:

- Roditelji su prvostepeno bili osuđeni za krivično delo "Zanemarivanje deteta", što nije često delo u našoj zemlji. Prilikom objavljivanje prvostepene presude mnogo govori o tome koliko zanemarivanje deteta može uticati na društvo i na dete. Neophodna je prevencija, neophodno je da se roditelji bave problemima svoje dece.

Miljani Kecmanović produžna mera zabrane komunikacije sa maloletnim ubicom

Viši sud u Beogradu koji je za 29. januar zakazao početak ponovljenog suđenja Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice koji je 3. maja 2023. u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro dece i čuvara škole i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije, doneo je odluku i da majci produžio zabranu prilaska, sastajanja i komunikacije sa maloletnim sinom koji je posle zločina smešten u zdravstvenu ustanovu.

Foto: Petar Aleksić

Sud je ovu meru, podsetimo, odredio u oktobru 2023. kada je protiv Miljane Kecmanović podignuta optužnica za zlostavljanje i zanemarivanje sina i od tada se kontroliše na svaka tri meseca.

Miljana i Vladimir Kecmanović, podsetimo, u decembru 2024. bili su osuđeni na ukupno 17,5 godina zatvora, ali je tu presudu ukinuo Apelacioni sud i naložio novo suđenje. Prema nezvaničnim informacijama, drugostepeni sud je dao naloge koji dokazi bi trebalo ponovo, pre donošenja odluke, da budu razmotreni. Izvor Kurira otkrio je i da nije zahtevano da se ponovo saluša dečak ubica.

"RODITELJI UBIJENE DECE NE MOGU DA PONOVO GLEDAJU LICE DEČAKA UBICE!" Ponavlja se suđenje Ribnikara, analizirani postupci: Kecmanovići bez osećanja i empatije Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs