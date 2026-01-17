KRVAVA SUDBINA DVA ROĐENA BRATA! Likvidirani narko-bos Živko Bakić biće sahranjen pored brata zbog čije je pogibije angažovao privatnog detektiva?!
Vođa narko kartela Živko Bakić (43) koji je likvidiran kod Sopota, doživeo je porodičnu tragediju kada mu je početkom veka u saobraćajnoj nesreći nastradao rođeni brat Mihajlo Bakić, pored koga će sada navodno, i biti sahranjen!
Bakić je, prema rečima našeg izvora, posle fudbalske karijere i tragične smrti brata početkom dvehiljaditih počeo da živi u inostranstvu, a najviše vremena proveo je u Španiji. Jedno vreme živeo je i na Ibici.
Istraživao smrt brata
- Priča se da će Živko biti sahranjen pored brata Mihajla koji mu je poginuo kada je imao samo 18 godina u saobraćajnoj nesreći u Beogradu. Ta smrt pogodila je celu porodicu Bakić, a kako se pričalo, najviše Živka koji je u jednom periodu svog života bio posvetio istražujući smrt brata - kaže Kurirov izvor i dodaje:
- Navodno, unajmio je bio i privatnog detektiva, jer je verovao da njegov brat nije nastradao u nekoj "običnoj" saobraćajnoj nesreći - zaključuje naš sagovornik.
Ubijen 800 metara od kuće
Nepoznati napadač juče je, kako se sumnja, pratio Živka Babića koji je izašao iz kuće u jednočasovnu šetnju po šumi kod jezera Trešnja. Sumnja se da je egzekutor ispalio smrtonosne hitce u Bakića nakon što se vraćao iz šetnje na oko 800 metara udaljenosti od njegove kuće. Bakića su u lokvi krvi navodno, pronašli prijatelji koji su kasnili u zajedničku šetnju. Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt bivšeg fudbalera. Telo je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a uviđaj je trajao satima. Potraga za napadačem i mogućim saučesnikom je i dalje u toku.
Živka Bakića su, podsetimo, istražitelji 2023. godine kada je uhapšen, označili kao deo kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evrope. Kako je Kurir pisao, tom prilikom je privedeno šestoro Srba, među kojima je i Bakić. On je označen vođom kriminalne grupe, koja je navodno bliska pokojnom narko-bosu Zoranu Jakšiću, a za koju se sumnja da je deo Balkanskog kartela.