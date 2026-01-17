Slušaj vest

Vođa narko kartela Živko Bakić (43) koji je likvidiran kod Sopota, doživeo je porodičnu tragediju kada mu je početkom veka u saobraćajnoj nesreći nastradao rođeni brat Mihajlo Bakić, pored koga će sada navodno, i biti sahranjen!

Bakić je, prema rečima našeg izvora, posle fudbalske karijere i tragične smrti brata početkom dvehiljaditih počeo da živi u inostranstvu, a najviše vremena proveo je u Španiji. Jedno vreme živeo je i na Ibici.

Istraživao smrt brata

- Priča se da će Živko biti sahranjen pored brata Mihajla koji mu je poginuo kada je imao samo 18 godina u saobraćajnoj nesreći u Beogradu. Ta smrt pogodila je celu porodicu Bakić, a kako se pričalo, najviše Živka koji je u jednom periodu svog života bio posvetio istražujući smrt brata - kaže Kurirov izvor i dodaje:

- Navodno, unajmio je bio i privatnog detektiva, jer je verovao da njegov brat nije nastradao u nekoj "običnoj" saobraćajnoj nesreći - zaključuje naš sagovornik.

Ubijen 800 metara od kuće

Nepoznati napadač juče je, kako se sumnja, pratio Živka Babića koji je izašao iz kuće u jednočasovnu šetnju po šumi kod jezera Trešnja. Sumnja se da je egzekutor ispalio smrtonosne hitce u Bakića nakon što se vraćao iz šetnje na oko 800 metara udaljenosti od njegove kuće. Bakića su u lokvi krvi navodno, pronašli prijatelji koji su kasnili u zajedničku šetnju. Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt bivšeg fudbalera. Telo je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a uviđaj je trajao satima. Potraga za napadačem i mogućim saučesnikom je i dalje u toku.

