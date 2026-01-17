Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su A. V. (40) iz Subotice zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

Sumnja se da je on, pre dva dana, ušao u kuću šezdesetogodišnjeg poznanika, više puta ga udario i teško ga povredio.

Takođe, A. V. se sumnjiči i da je pretio supruzi šezdesetogodišnjaka da će je povrediti ukoliko pozove policiju, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, A. V. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

