A.V. iz Subotice sumnjiči se za ugrožavanje sigurnosti i nanošenje teških telesnih povreda
PRETUKAO POZNANIKA, PA PRETIO NJEGOVOJ ŽENI DA NE ZOVE POLICIJU: Subotička policija uhapsila nasilnika
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su A. V. (40) iz Subotice zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.
Sumnja se da je on, pre dva dana, ušao u kuću šezdesetogodišnjeg poznanika, više puta ga udario i teško ga povredio.
Takođe, A. V. se sumnjiči i da je pretio supruzi šezdesetogodišnjaka da će je povrediti ukoliko pozove policiju, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, A. V. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
