Slušaj vest

Beogradska policija uhapsila je maloletnika (16) zbog sumnje da je u decembru prošle godine pucao na N. K. (30) u punom restoranu na Novom Beogradu, kada je sa njim sedeo nekadašnji vođa partizanove frakcije "Zabranjeni" Nenad Alajbegović (44) zvani Alibeg, koji je tom prilikom pobegao sa lica mesta.

Pucnjava se, podsetimo, dogodila 6. decembra 2025. u večernjim časovima u jednom poznatom restoranu na Novom Beogradu. Maskirani napadač sa kačketom na glavi, obučen skroz u crno naoružan do zuba upao je u restoran prišao stolu za kojim su sedeli N. K. i Alajbegović i ispalio kišu metaka u N. K., tačnije osam hitaca u stomak.

1/11 Vidi galeriju Pucnjava na Novom Beogradu Foto: Kurir

- Kada je počela pucnjava Alajbegović je, čim je video pištolj, pobegao najpre uz stepenice u drugi nivo restorana, a onda je otišao i sa lica mesta - podseća izvor Kurira.

Inače, ekipa Kurira nakon pucnjave zabeležila je kako Nenad Alajbegović, praktično beži iz restorana nakon pucnjave. Na snimku koji smo zabeležili, vidi se kako on u jakni i farmerkama izlazi iz lokala, zatim se sapliće i pada! Potom brzo ustaje i užurbanim hodom odlazi do automobila "fijat", seda na mesto vozača, daje gas i odlazi.

Alibeg beži i pada posle pucnjave Izvor: Kurir

Preživeo 11 atentata

Inače, Nenad Alajbegović poznat je javnosti i ovo je 11. put da je preživeo pucnjavu. Poslednji put se na meti napadača našao u julu prošle godine, takođe na Novom Beogradu, kada je nepoznati napadač pucao na njega dok je sedeo u autu. I tada je, podseća naš izvor, prošao bez povreda, kao i sada.

Takođe, u oktobru 2025. policija je uhapsila nekoliko pripadnika vračarskog kriminalnog klana zbog sumnje da su tokom 2020. godine čak tri puta pokušali da ubiju Alibega. Kurir je posle pucnjave ekskluzivno došao u posed video-snimka, koji možete pogledati na linku ispod:

Snimak pucnjave na Novom Beogradu Izvor: Kurir