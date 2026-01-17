OGLASIO SE MUP NAKON HAPŠENJA MALOLETNIKA ZBOG PUCNJAVE NA NOVOM BEOGRADU Maloletnik ispalio 8 hitaca na muškarca
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, Odeljenjem za maloletnike, uhapsili su maloletnika zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.
Maloletnik se sumnjiči da je 6. decembra 2025. godine u restoranu ,,Durmitor” iz vatrenog oružja ispalio više projektila prema jednom muškarcu nanevši mu teške povrede.
Maloletno lice dovedeno je u službene prostorije PU za grad Beograd, i ono je u prisustvu advokata i roditelja staratelja saslušano u svojstvu osumnjičenog, nakon čega je predat sudiji za maloletnike Višeg suda u Beogradu na dalju nadležnost i postupanje.