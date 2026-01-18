U izvlačenju vozača pomogli su i vatrogasci-spasioci
Hronika
TEŠKA NESREĆA U UGRINOVCIMA: Kolima se zakucao u zid, pa isprevrtao, vozač prebačen u Urgentni!
Slušaj vest
Vozač automobila povređen je u nesreći koja se jutros oko 9 časova dogodila u beogradskom naselju Ugrinovci, kada je auto kojim je upravljao udario u zid.
- Od siline udarca automobil se preturio i u tom tumbanju vozač je povređen - kaže izvor Kurira:
- Na lice mesta poslati su vatrogasci-spasioci koji su nesrećnog čoveka izvukli i predali Hitnoj pomoći - dodaje.
Vozač je prebačen u Urgentni centar na dalju dijagnostiku.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši