Vozač automobila povređen je u nesreći koja se jutros oko 9 časova dogodila u beogradskom naselju Ugrinovci, kada je auto kojim je upravljao udario u zid. 

- Od siline udarca automobil se preturio i u tom tumbanju vozač je povređen - kaže izvor Kurira: 

- Na lice mesta poslati su vatrogasci-spasioci koji su nesrećnog čoveka izvukli i predali Hitnoj pomoći - dodaje. 

Vozač je prebačen u Urgentni centar na dalju dijagnostiku. 

Kurir.rs 

