Slušaj vest

Narko-bos Živko Bakić (43) ubijen je iz neposredne blizine iz malokalibarskog pištolja u mafijaškoj likvidaciji nedaleko od svoje kuće kod Sopota!

Opservacija

- Dosadašnja istraga navodno je utvrdila da je napadač pratio metu neko vreme, moguće čak i od trenutka kada je Živko Bakić odlukom suda iz klasičnog pritvora u kom je bio zbog šverca kokaina, prebačen u kućni pritvor sa nanogicom. Sumnja se da je opservacija žrtve trajala mesecima i da je tako napadač pribavio infromaciju da Bakić svakog dana u 14 časova napušta kuću i odlazi u jednočasovnu šetnju oko jezera Trešnja - kaže naš sagovornik i dodaje:

1/10 Vidi galeriju Ubistvo Živka Bakića Foto: Petar Aleksić

- Plaćeni ubica koji je od, za sada nepoznatog nalogodavca, dobio instrukcije za egzekuciju navodno, nije mogao da je izvrši s obzirom da je Bakić pretežno išao u šetnju sa prijateljima. Međutim, kobnog dana u petak bivši fudbaler je išao sam da prošeta, a navodno kasnije bi mu se priključili i prijatelji jer u kasnili.

Šumski put

Naš sagovornik koji poznaje prilike u podzemlju objašnjava da je napadač morao dobro da izuči šumski put kako bi osmislio dobru logistiku.

- Napadač je bukvalno danima pre likvidacije špijunirao Bakića kog je najverovatnije sa saučesnikom pratio u petak tokom šetnje na šumskom putu pored jezara Trešnja. Navodno, nije isključeno da je saučenik stajao na drugom kraju šumskog puta, jer se taj put manje koristi od glavnog, tačnije Ulice Put za Malu Ivanču u kojoj je i živeo Bakić - objašnjava naš sagovornik i dodaje:

- Napadač je žrtvu ubio navodno, iz neposredne blizine kada se vraćao iz šetnje, na svega 150 metara od samog mosta ispod kog je jezero Trešnja. Obdukcija je pokazala da je narko-bos izrešetan sa nekoliko hitaca u predelu grudi, stomaka i nogu i sumnja se da je napadač bio u zasedi. Sačekušu koju mu je napravio plaćeni ubica Bakić nije mogao da izbegne. Bio je sam, daleko od glavnog puta da ga neko čuje i pomogne. Bakić je pao kao pokošen nasred šumskog puta, a ubica mu je prišao i overio ga u glavu.

1/8 Vidi galeriju Kuća Živka Bakića kod Sopota Foto: Petar Aleksić

Potraga za ubicom

Prema navodima našeg sagovornika, ubica je pobegao navodno, uz pomoć saučesnika koji ga je motornim vozilom odveo na sigurnu lokaciju, u neki štek-stan.

- Bakić je ostao da leži u lokvi krvi, a navodno, njegovi prijatelji koji su trebali da mu se pridruže našli su ga bez svesti. Pozvali su ekipu Hitne pomoći i policiju koja je ubrzo zatvorila i blokirala ceo kraj. Uviđaj je trajao satima, a smrt Živka Bakića proglašena je u petak u 17 časova. Telo je nakon toga po nalogu dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu poslato na obdukciju - navodi izvor Kurira i dodaje:

- Istražitelji danonoćno rade na rasvetljavanju mafijaškog ubistvo i tragaju za ubicom već tri dana. Sumnja se da je egzekutor nakon izvršenog zadatka sklonjen i nalazi se u štek-stanu - kaže naš sagovornik.