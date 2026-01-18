Slušaj vest

Na šabačkoj pijaci "Živinarnik" danas je došlo do ozbiljnog incidenta kada je izbio požar na putničkom automobilu parkiranom u neposrednoj blizini prodajnih mesta. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasne službe, izbegnuta je veća katastrofa.

Automobil se zapalio iznenada, a plamen je u roku od nekoliko minuta u potpunosti zahvatio zadnji deo vozila. Gust crni dim koji se podizao iznad pijace uznemirio je prodavce i posetioce koji su se u tom trenutku nalazili na terenu.

Odmah po pozivu, vatrogasne ekipe su izašle na teren. Prioritet je bio lokalizovanje požara kako se vatra ne bi proširila na susedna parkirana vozila, kao i na objekte unutar same pijace koji su bili u neposrednoj blizini.

Uzrok izbijanja vatre biće poznat nakon detaljnog uviđaja.

Ne propustiteHrvatskaIZBIO POŽAR U PROSTORIJAMA TELEVIZIJE: Drama u Zagrebu, poznato šta se zapalilo
vatrogasci vatra požar gašenje požara
BeogradZAPALIO SE AUTOBUS KOD GROCKE Vozilo sa decom planulo na auto-putu Beograd–Niš
pozar-5.png
HronikaBUKTINJA PROGUTALA AUTOMOBIL NA BATAJNIČKOJ PETLJI! Drama u smeru ka Novom Sadu, stvaraju se zastoji (VIDEO)
Screenshot 2026-01-15 163700.jpg
HronikaIZBIO POŽAR U SUŠARI U ČAČKU: Čovek se otrovao dimom, hitno mu ukazana pomoć
pozar28.......jpg