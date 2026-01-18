Slušaj vest

Na šabačkoj pijaci "Živinarnik" danas je došlo do ozbiljnog incidenta kada je izbio požar na putničkom automobilu parkiranom u neposrednoj blizini prodajnih mesta. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasne službe, izbegnuta je veća katastrofa.

Automobil se zapalio iznenada, a plamen je u roku od nekoliko minuta u potpunosti zahvatio zadnji deo vozila. Gust crni dim koji se podizao iznad pijace uznemirio je prodavce i posetioce koji su se u tom trenutku nalazili na terenu.

Odmah po pozivu, vatrogasne ekipe su izašle na teren. Prioritet je bio lokalizovanje požara kako se vatra ne bi proširila na susedna parkirana vozila, kao i na objekte unutar same pijace koji su bili u neposrednoj blizini.