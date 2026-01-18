Slušaj vest

Narko-bos Živko Bakić (43) ubijen je u petak kod Sopota, a o njegovoj smrti pišu i mediji iz Španije u kojoj je navodno, bio hapšen 2014. godine.

Bakić je, podsetimo, likvidran u petak 16. januara na šumskom putu kod jezera Trešnja nadomak Sopota. Nepoznati napadač pratio je narko-bosa koji se već neko vreme nalazi u kućnom pritvoru sa nanogicom zbog šverca kokaina, i u sačekuši ga izrešetao nasred šumskog puta. Policija od tada intezivno traga za plaćenim ubicom koji je najverovatnije imao saučesnika.

Kako su naveli španski mediji, 2014. godine Bakić je bio hapšen sa grupom muškaraca i zbog trgovine droge. Bakić se u španskom zatvoru povezao sa ozbiljnijim trgovcima droge, te je po izlasku uplovio u ozbiljne narko-šeme.

- Živko Bakić koji je ubijen u petak, svoje dane u španskom zatvoru provodio je pišući pisma španskom pravosuđu - pišu španski mediji i dodaju da je nekadašnji fudbaler u ovoj zemlji proveo dve godine u pritvoru.

- Prvo je bio smešten u Soto del Realu, a zatim u Moranu de la Frontera. Bakić je u poslednjem zatvoru bio smeštan u bloku sa okorelim teroristima i najsvirepijim ubicama. Taj deo zatvora namenjen je zatvorenicima koji su bili pod budnim okom zatvorskih čuvara jer su se smatrali za opasne ekstremiste. Takođe, pored zatvorskih čuvara u svakoj ćeliji su se nalazile i video-kamere koje su snimale svaki pokret zatvorenika.

Pisao pisma iz ćelije

Kako potom navode španski mediji, Živko Bakić svoje zatvorske dane je provodio mirno - imao je vreme za obrok, spavanje, čitanje i pisanje pisama.

- Pisma koja je Živko Bakić skoro svakodnevno pisao bila su namenjena službenicima, sudijama i humanitarnim organizacijama. Navodno, za samo deset dana napisao je devet pisama - navode tamošnji portali i dodaju da je Bakić pisma pisao špampanim slovima i to na španskom jeziku.

- Živko Bakić živeo je na Ibici i legalno je boravio u Španiji. Naime, imao je boravišnu dozvolu, kao i ugovor sa firmom koja se bavila prodajom i iznajmljivanjem turističkih nekretnina strancima - navode oni.

