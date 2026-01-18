Slušaj vest

Narko-bos Živko Bakić (43) ubijen je u petak kod Sopota, a o njegovoj smrti pišu i mediji iz Španije u kojoj je navodno, bio hapšen 2014. godine. 

Bakić je, podsetimo, likvidran u petak 16. januara na šumskom putu kod jezera Trešnja nadomak Sopota. Nepoznati napadač pratio je narko-bosa koji se već neko vreme nalazi u kućnom pritvoru sa nanogicom zbog šverca kokaina, i u sačekuši ga izrešetao nasred šumskog puta. Policija od tada intezivno traga za plaćenim ubicom koji je najverovatnije imao saučesnika.  

Živko Bakić likvidiran nedaleko od kuće Foto: Društvene Mreže

Kako su naveli španski mediji, 2014. godine Bakić je bio hapšen sa grupom muškaraca i zbog trgovine droge. Bakić se u španskom zatvoru povezao sa ozbiljnijim trgovcima droge, te je po izlasku uplovio u ozbiljne narko-šeme. 

- Živko Bakić koji je ubijen u petak, svoje dane u španskom zatvoru provodio je pišući pisma španskom pravosuđu - pišu španski mediji i dodaju da je nekadašnji fudbaler u ovoj zemlji proveo dve godine u pritvoru. 

jedan od tekstova koji se mogu naći u španskim medijima o Bakiću Foto: Printskrin

- Prvo je bio smešten u Soto del Realu, a zatim u Moranu de la Frontera. Bakić je u poslednjem zatvoru bio smeštan u bloku sa okorelim teroristima i najsvirepijim ubicama. Taj deo zatvora namenjen je zatvorenicima koji su bili pod budnim okom zatvorskih čuvara jer su se smatrali za opasne ekstremiste. Takođe, pored zatvorskih čuvara u svakoj ćeliji su se nalazile i video-kamere koje su snimale svaki pokret zatvorenika. 

Pisao pisma iz ćelije

Kako potom navode španski mediji, Živko Bakić svoje zatvorske dane je provodio mirno - imao je vreme za obrok, spavanje, čitanje i pisanje pisama.  

- Pisma koja je Živko Bakić skoro svakodnevno pisao bila su namenjena službenicima, sudijama i humanitarnim organizacijama. Navodno, za samo deset dana napisao je devet pisama - navode tamošnji portali i dodaju da je Bakić pisma pisao špampanim slovima i to na španskom jeziku. 

Ubistvo Živka Bakića Foto: Petar Aleksić

- Živko Bakić živeo je na Ibici i legalno je boravio u Španiji. Naime, imao je boravišnu dozvolu, kao i ugovor sa firmom koja se bavila prodajom i iznajmljivanjem turističkih nekretnina strancima - navode oni.

Pokojni narko-bos Zoran Jakić Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, istražitelji su ga 2023. godine kada je opet uhapšen, označili kao deo kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evrope. Kako je Kurir pisao, tom prilikom je privedeno šestoro Srba, među kojima je i Bakić. On je označen vođom kriminalne grupe, koja je navodno bliska pokojnom narko-bosu Zoranu Jakšiću, a za koju se sumnja da je deo Balkanskog kartela.

