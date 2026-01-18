Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru, uhapsili su N. P. (22), odgovorno lice privrednog društva „Mesokomerc“ iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda i nedozvoljena trgovina.

Policijski službenici su, pretresom stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio, zatekli neregistrovan objekat za preradu mesa i proizvodnju mesnih prerađevina, u kojem je pronađeno oko 7,8 tona mesa i mesnih proizvoda bez potrebne dokumentacije, dokaza o poreklu i obaveznog pregleda nadležnog organa.

1/3 Vidi galeriju Zaplenjeno meso Foto: MUP Srbije

Prethodno je, u prodajnom objektu ovog privrednog društva, tokom inspekcijskog nadzora, Republička veterinarska inspekcija otkrila oko 400 kilograma mesa i mesnih proizvoda, takođe bez potrebne dokumentacije.

Pronađeno meso i mesni proizvodi, ukupne težine oko 8,2 tone, proglašeni su od strane nadležne inspekcije nebezbednim za upotrebu, jer predstavljaju potencijalni rizik po zdravlje ljudi. Oduzeti su i biće uništeni u skladu sa važećim propisima.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.