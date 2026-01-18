MALOLETNIK DOBIO 150,000 EVRA I ŠTEK STAN U INOSTRANSTVU ZA NOVU LIKVIDACIJU? Meta napada u poznatom restoranu ipak bio Alibeg, njegov drug upucan greškom?
Maloletnik (16) koji je uhapšen zbog sumnje da je u poznatom novobeogradskom restoranu teško ranio N.K. (30) koji je sedeo pored bivšeg vođe Partizanovih navijača Nenada Alajbegovića Alibega, navodno je trebalo da izvrši još jedan zločin i da za to dobije čak 150.000 evra, otkrila je dosadašnja istraga!
Da podsetimo, za maloletnikom se tragalo od 6. decembra kada je ušetao u prepun poznati restoran na Novom Beogradu i sa osam hitaca ranio N.K., prijatelja Nenada Alajbegovića koji je u tom momentu sedeo pored njega. Nakon toga dao se u beg, ali je policija mesec i po dana kasnije uspela da mu stavi lisice na ruke.
- Sumnja se da je maloletnik uhapšen u vreme kada je spremao još jednu likvidaciju u podzemlju. Za taj zločin, navodno, trebalo je da dobije neverovatnih 150.000 evra i da bude prebačen u štek stan u inostranstvu - objašnjava naš dobro obavešteni sagovornik:
Kriptovani telefon
- Kod maloletnika je, prilikom hapšenja, navodno pronađen i kriptovani telefon. Istraga će pokazati sa kime je maloletni mladić komunicirao i ko su nalogodavci ovih likvidacija - priča izvor.
Podsetimo, mladić je juče saslušan i branio se ćutanjem, a nakon saslušanja mu je određen jednomesečni pritvor.
- Sumnja se da je meta napada u restoranu zapravo bio Alibeg, a ne ranjeni N.K. , ali da se maloletnik zbunio kada je ušao i pucao u pogrešnog čoveka. Takođe, postoje nezvanične informacije da je on za napad u restoranu navodno dobio 5,000 evra - otkriva izvor.
Kako je Kurir pisao u vreme događaja, maloletnik je maskiran i obučen u crno ušao u poznati restoran, 45 sekundi šetao pored stolova, a onda prišao stolu za kojim su sedeli Alibeg i N.K., gledao u telefon, pa potegao oružje i pucao.
- Alajbegović je odmah pobegao na drugi nivo restorana. Dok je trajao policijski uviđaj on je izašao iz ugostiteljskog objekta, potrčao ka automobilu, ali se usput sapleo i pao, pa nastavio da beži - objasnio je tada izvor.
Inače, nekadašnji vođa jedna frakcije Partizanovih navijača Nenad Alajbegović do sada je bio na meti napadača čak 11 puta.
11 puta na meti
- Poslednji put se na meti napadača našao u julu prošle godine, takođe na Novom Beogradu, kada je nepoznati napadač pucao na njega dok je sedeo u autu i to na samo 500 metara od restorana u kome je N.K. ranjen - navodi izvor.
I tada je, podseća naš izvor, prošao bez povreda, kao i sada. Takođe, u oktobru 2025. policija je uhapsila nekoliko pripadnika vračarskog kriminalnog klana zbog sumnje da su tokom 2020. godine čak tri puta pokušali da ubiju Alibega.
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu efikasnim i intenzivnim radom uhapsili maloletno lice za koje postoji sumnja da je, 6. decembra prošle godine, pucalo na muškarca u jednom ugostiteljskom objektu u Beogradu, ističući da bezbednost građana nema alternativu i da nijedno krivično delo neće ostati nerazjašnjeno.
- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su maloletno lice koje je, kako se sumnja, 6. decembra prošle godine, pucalo na muškarca u restoranu Durmitor u Beogradu. Policija je reagovala brzo i efikasno, podsetiću da je policija u kratkom roku identifikovala izvršioca pokušaja teškog ubistva, podnela krivične prijave protiv osumnjičenih, raspisala potrage i uhapsila jednog od saučesnika, sprečivši dalje izvršenje teškog krivičnog dela. Intenzivan operativni rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja i dalje je u toku.
Još jednom želim da pohvalim pripadnike policije na profesionalnom, predanom i odgovornom postupanju, kojim je pokazano da bezbednost građana nema alternativu i da nijedno krivično delo neće ostati nerazjašnjeno - poručio je Dačić.
Krajem decembra policija je saopštila da je identifikovan izvesni I.L. (40) zbog pomaganja maloletniku u pucnjavi u restoranu, ali i da se V.P. (30) koji je uhapšen zbog drugog dela dovodi u vezu sa ovim pokušajem atentata.
- V.P. koji je uhapšen dok je planirao likvidaciju crnogorskog državljanina u Višnjici tereti se za pomaganje u pucnjavi u poznatom restoranu - objasnio je izvor.