Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu efikasnim i intenzivnim radom uhapsili maloletno lice za koje postoji sumnja da je, 6. decembra prošle godine, pucalo na muškarca u jednom ugostiteljskom objektu u Beogradu, ističući da bezbednost građana nema alternativu i da nijedno krivično delo neće ostati nerazjašnjeno.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su maloletno lice koje je, kako se sumnja, 6. decembra prošle godine, pucalo na muškarca u restoranu Durmitor u Beogradu. Policija je reagovala brzo i efikasno, podsetiću da je policija u kratkom roku identifikovala izvršioca pokušaja teškog ubistva, podnela krivične prijave protiv osumnjičenih, raspisala potrage i uhapsila jednog od saučesnika, sprečivši dalje izvršenje teškog krivičnog dela. Intenzivan operativni rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja i dalje je u toku.

Još jednom želim da pohvalim pripadnike policije na profesionalnom, predanom i odgovornom postupanju, kojim je pokazano da bezbednost građana nema alternativu i da nijedno krivično delo neće ostati nerazjašnjeno - poručio je Dačić.