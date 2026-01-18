Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su D. Š. (56) iz ovog grada, zbog sumnje da je počinio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Kraljevo, on se sumnjiči da je 16. januara, u večernjim satima, upravljajući putničkim vozilom marke „opel“, u Dositejevoj ulici u Kraljevu, izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je teško povređen sedamdesetdvogodišnji biciklista koji se kretao u istom smeru.

Nakon nezgode, osumnjičeni je, kako se navodi, pobegao sa lica mesta, ne ukazavši pomoć povređenom muškarcu. Biciklisti je lekarska pomoć ukazana u Opštoj bolnici u Kraljevu, gde su mu konstatovane teške telesne povrede.