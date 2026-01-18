Slušaj vest

Milica Asanović (25) koja je posle sedmodnevne potrage pronađena mrtva pored auto-puta Niš - Leskovac, smrzla se stojeći uz ogradu puta i pokušavajući da dozove pomoć, tvrde meštani Balajanca, sela kod Merošine iz kog je slabovida devojka nestala!



Da podsetimo, nesrećnoj Milici, koja je imala poteškoće u razvoju, trag se izgubio 9. januara kada je od komšije Slavoljuba Todorovića krenula ka svojoj kući, ali je zbog problema sa vidom zalutala. Više od 200 policajaca, lovci i meštani tragali su za devojkom sve do 16. januara kada je njeno telo pronađeno uz ogradu auto-puta.

- Milica nije nađena na zemlji, već naslonjena na ogradu i meštani sumnjaju da se ona smrzla stojeći i pokušavajući da dozove pomoć. Devojka je, kako se sumnja, zalutala na značajno manje frekventan put, preko njiva došla do ograde, čula kola i pokušala da dozove nekoga - navodi izvor najnovije teorije o smrti Asanovićeve:

- Ograda ju je sprečila da prođe dalje i ona se verovatno smrzla. Eto, doživela je stravičnu smrt - zaključuje.

Kako je rekonstrukcija kretanja pokazala, ona je 9.januara krenula od komšije Slavoljuba Todorovića iz blatnjave, ali i snegom zavejane

ulice. U rukama je imala zavežljaj kafe i šećera, ali i zapakovanu ribu koju je prethodno jela. Svet to je trebalo da odnese kući. Kako je izašla iz tog sokaka, umesto desno ona je krenula levo i uputila se pravcem koji je sve više udaljavao od kuće.

Foto: Društvene Mreže

- Ona je krenula na putem koji vodi u selo Batušinac. To je suprotno od mesta gde joj se nalazi kuća. Išla je i stigla do podvožnjaka gde je viđena poslednji put. Onda je nastavila da hoda, naišla na raskrsnicu gde asfaltni put prema Batušincu skreće u levo i ona

nije tu skrenula po asfaltu nego je nastavila pravo. A pravo se nalazin stari, ali baš stari put koji je paralelan sa autoputem - priča Ivica Petković predsednik Mesne zajednice Balajinac koji je tragao za Milicom i dodao da je misterija kako je prešla više od 5 kilometara:

- Taj put je delom od makadama, a delom asfaltiran. Ona je nastavila pravo, odnosno tim putem i hodala, hodala koliko su je noge nosile. Pretpostavlja se da se umorila pa je od vozača na autoputu htela da zatraži pomoć. Eto, samo da je skrenulalevo prema Batušincu neko bi joj sigurno pomogao - ispričao nam je Petković.