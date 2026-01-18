Telo muškarca, starog oko 45 godina pronađeno je danas na parkingu benzinske pumpe "Zmaj 1".
Hitne službe na terenu
HOROR NA PUMPI "ZMAJ 1": Radnica uočila čoveka u kolima, nije se pomerao - SLEDILA SE kada mu je prišla
Slušaj vest
Telo je zatečeno nedaleko od restorana brze hrane u parkiranom automobilu, a za sada je nejasan uzrok smrti.
Prema prvim informacijama, radnica benzinske pumpe uočila je da muškarac nepomično sedi u vozilu, nakon čega je obavestila nadležne službe.
Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su mogli samo da konstatuju smrt.
Policija je obavila uviđaj, i istraga je u toku.
(Kurir.rs/Telegraf)
Reaguj
Komentariši