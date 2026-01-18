Slušaj vest

Telo je zatečeno nedaleko od restorana brze hrane u parkiranom automobilu, a za sada je nejasan uzrok smrti.

Prema prvim informacijama, radnica benzinske pumpe uočila je da muškarac nepomično sedi u vozilu, nakon čega je obavestila nadležne službe.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su mogli samo da konstatuju smrt.

Policija je obavila uviđaj, i istraga je u toku.