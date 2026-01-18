Slušaj vest

Sinoć oko ponoći, u strogom centruBeograda, u blizini Trga Republike, došlo je do ozbiljnog incidenta kada je jedan muškarac nasilno upravljao vozilom, po svemu sudeći pod uticajem alkohola i psihoaktivnih supstanci,

Prema prvim informacijama, on se namerno zaletao i udarao u automobile, a tom prilikom je oborio i jednog mladića, koji je prelazio ulicu kod kružnog toka u blizini Trga Republike. Povređeni mladić je privatnim automobilom prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije, koji su obezbedili područje i započeli uviđaj.