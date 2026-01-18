Slušaj vest

Sinoć oko ponoći, u strogom centruBeograda, u blizini Trga Republike, došlo je do ozbiljnog incidenta kada je jedan muškarac nasilno upravljao vozilom, po svemu sudeći pod uticajem alkohola i psihoaktivnih supstanci,

Prema prvim informacijama, on se namerno zaletao i udarao u automobile, a tom prilikom je oborio i jednog mladića, koji je prelazio ulicu kod kružnog toka u blizini Trga Republike. Povređeni mladić je privatnim automobilom prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije, koji su obezbedili područje i započeli uviđaj.

Kurir/Telegraf

Ne propustiteHronikaNEVEROVATNA AKCIJA PRESRETAČA NA PUTU KOD RUME: Državljanin Nemačke divljao "BMW"-om, kada vidite koliko brzo je vozio OSTAĆETE U ŠOKU (VIDEO)
Nasilnička vožnja
HronikaVOZIO DIVLJAČKI PA SE ZABIO U SEMAFOR, BANDERU, SAOBRAĆAJNI ZNAK I BICIKL! Šteta veća od 200.000: Po nalogu tužioca, uhapšen Zrenjaninac (35)
policija-ilustracija-foto--zorana-jevtic.jpg
Hrvatska"NIJE BIO PRI ZDRAVOJ PAMETI" Zastrašujuća SCENA u Zagrebu: Vozač demolirao 4 auta i umalo probio ogradu PARKA PUNOG DECE
shutterstock-1574053906.jpg
HronikaŠLEPER KAMIKAZA UMALO SMRSKAO AUTO SA PORODICOM: Ali ono što je uradio drugi kamiondžija je JEZIVO! Ljudi potpuno pobesneli!
untitled1.jpg