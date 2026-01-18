Slušaj vest

Po nalogu javnog tužioca Treće osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju okrivljenog S.F. (20) zbog postojanja osnovane sumnje da je u vremenskom periodu od 19.11.2024. godine do 10.01.2026. godine izvršio šest krivičnih dela krađa i i na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 547.333 dinara na štetu četiri pravna lica.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je, u prisustvu branioca, izjavio da priznaje izvršenja krivičnih dela i da se kaje, saopštilo je Treće osnovno javno tužilaštvo.

Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana.