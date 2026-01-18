Slušaj vest

Da li su vođe kriminalnih klanova sa Balkana ojačali do te mere da su u senku bacili i Sicilijance ili je to samo utisak koji stičemo jer svakodnevno čitamo šokantne vesti.

Poslednje što je ulilo sumnju u to jeste velika akcija hapšenja od strane španske policije, gde sve nedvosmisleno ukazuje na pipke Balkanskog kartela. Do medija su došle i sky poruke koje su deo sudskih spisa, na kojima se navodno čuje kako Zvicer otetom pripadniku "škaljarskog klana" Miletu Raduloviću Kapetanu, u komunikaciji označenom kao "Mile" , govori da je rat između dva klana počeo nakon, kako je rekao, ubistava nedužnih ljudi.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Puls Srbije" Blažo Marković iz pokreta "Novi ljudi nova snaga Srbije" i novinarka Kurira Slađana Nedeljković.

Slađana Nedeljković Foto: Kurir Televizija

- Imamo problem što u našem zakonodavnom sistemu aplikacija "Sky" nije regulisana. Od Božidara Stolića, bivšeg funkcionera MUP-a, preko Dijane Hrkalović i svih onih koji su komunicirali putem ove kodirane aplikacije. Dolazimo i do saznanja da su policajci razotkrili mnoga slična krivična dela - kaže Nedeljković i dodaje:

- Napomenula bih da je zvicer jako mudar i da tačno zna kome šalje preko Sky aplikacije poruke. To ne mora nužno značiti da je on zahtevao kraj rata. Već to može biti i šifrovana poruka za pojedine pripadnike Škaljarskoj klana. Ono što sam ja dobila od izvora bliskim istrazi, to je da su navodno pripadnici Škaljarskog klana više u gubitku, jer su imali mnogobrojne likvidacije.

Foto: Privatna arhiva, Printscreen

Nedeljković kaže i da izvor blizak istrazi smatra da će se ovaj rat uskoro okončati. Ali, dokle god traje tržište kokaina, ovaj rat neće stati:

- Mislim da će mnogobrojne žrtve biti upravo ono što će nam govoriti o tome da rat i dalje traje. Takođe, nismo stali na put Radoju Zviceru i sve dok je on u bekstvu, pipci Kavačkog klana će i dalje raditi. Napomenula bih da nam o tome svedoče i mnogobrojne zaplene. Prepiske su od 2020. godine do sada. Već od 2020. kada je bila pandemija, pripadnici Škaljarskog i Kavačkog klana su iskoristili to vreme kada je policija bila usresređena na Koronu.

Blažo Marković Foto: Kurir Televizija

Marković tvrdi da je Zvicer već u FBI-u i Europolu, te da je lociran:

- Ovde je jedan takozvani vođa klana pušten na slobodu i ubijen je. Ko je dao likvidatoru informaciju da je pušten? Zvicer nije mogao da radi ako nema političku podršku. Oni su glavni organizatori svega, a oni su izvođači. Ne može Zvicer da bude toliko mudar.

