Slušaj vest

Na magistralnom putu od Knić ka Kragujevac dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je stradao stariji muškarac.

Putničko vozilo je udarilo pešaka, koji je usled zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Sve se dogodilo na oko 400 metara u pravcu Ravnog Gaja - potvrđeno je za agenciju RINA.

Saobraćaj na ovoj deonici je trenutno u prekidu zbog trajanja uviđaja. Vozačima se savetuje da koriste alternativne putne pravce dok se saobraćaj ne normalizuje.