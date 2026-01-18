Saobraćaj na ovoj deonici je trenutno u prekidu zbog trajanja uviđaja. Vozačima se savetuje da koriste alternativne putne pravce dok se saobraćaj ne normalizuje.
Hronika
JEZIVA NESREĆA KOD KNIĆA Automobil udario pešaka, čovek umro na licu mesta
Na magistralnom putu od Knić ka Kragujevac dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je stradao stariji muškarac.
Putničko vozilo je udarilo pešaka, koji je usled zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Sve se dogodilo na oko 400 metara u pravcu Ravnog Gaja - potvrđeno je za agenciju RINA.
Saobraćaj na ovoj deonici je trenutno u prekidu zbog trajanja uviđaja. Vozačima se savetuje da koriste alternativne putne pravce dok se saobraćaj ne normalizuje.
Kurir.rs/RINA
