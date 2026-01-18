Slušaj vest

Na magistralnom putu od Knić ka Kragujevac dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je stradao stariji muškarac.

Putničko vozilo je udarilo pešaka, koji je usled zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Sve se dogodilo na oko 400 metara u pravcu Ravnog Gaja - potvrđeno je za agenciju RINA.

Saobraćaj na ovoj deonici je trenutno u prekidu zbog trajanja uviđaja. Vozačima se savetuje da koriste alternativne putne pravce dok se saobraćaj ne normalizuje.

Kurir.rs/RINA

