STARIJEM POZNANIKU (60) UŠAO U KUĆU I PREMLATIO GA?! Jezivo nasilje u Subotici: Nasilnik (41) pretio i njegovoj supruzi da će je povrediti ako pozove policiju
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su A. V. (41) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje, da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.
Sumnja se da je on ušao u kuću šezdesetogodišnjeg poznanika, više puta ga udario i teško ga povredio.
Takođe, A. V. se sumnjiči i da je pretio supruzi šezdesetogodišnjaka da će je povrediti, ukoliko pozove policiju, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, A. V. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
