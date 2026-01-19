U zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici broj 29 u Beogradu, jutros oko 8.30 časova izbio je požar.
Saobraćaj u Ustaničkoj usporen
POŽAR U SPECIJALNOM SUDU U BEOGRADU: Vatrogasci momentalno izašli na teren, dim izbija iz zgrade
Vatrogasci su odmah izašli na teren nakon što je prijavljeno da se dimi iz zgrade.
Zaposleni i građani koji su se nalazili u zgradi su bezbedno evakuisani.
Kako saznajemo, nema povređenih niti osoba koje su zatražile pomoć zbog gušenja dimom.
Saobraćaj u ovom delu Ustaničke ulice je privremeno usporen.
Uzrok izbijanja požara na krovnoj konstrukciji biće utvrđen nakon što vatrogasne jedinice u potpunosti ugase vatru.
