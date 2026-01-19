Slušaj vest

Vatrogasci su odmah izašli na teren nakon što je prijavljeno da se dimi iz zgrade.

Zaposleni i građani koji su se nalazili u zgradi su bezbedno evakuisani.

Kako saznajemo, nema povređenih niti osoba koje su zatražile pomoć zbog gušenja dimom.

Saobraćaj u ovom delu Ustaničke ulice je privremeno usporen.

Uzrok izbijanja požara na krovnoj konstrukciji biće utvrđen nakon što vatrogasne jedinice u potpunosti ugase vatru.

Ne propustiteHronikaSTARIJEM POZNANIKU (60) UŠAO U KUĆU I PREMLATIO GA?! Jezivo nasilje u Subotici: Nasilnik (41) pretio i njegovoj supruzi da će je povrediti ako pozove policiju
screenshot-4.jpg
Hronika"NA KRSTOVDAN ME JE POSLEDNJI PUT ZAGRLIO! SPREMILA SAM MU ŠORC I PEŠKIR DA PLIVA ZA ČASNI KRST!" Bolna ispovest majke koja je ostala bez sina na Bogojavljenje!
1917106 copy.jpg
HronikaGODIŠNJICA BRUTALNE LIKVIDACIJE ŠKALJARACA U ATINI: Išao sa ženom u crkvu da upali sveću na Bogojavljenje, presudili im kavčani na porodičnoj večeri
78.jpg
HronikaBALKANSKI KARTEL PRETRPEO OZBILJAN UDARAC U POSLEDNJIH GODINU I PO DANA! Bakić izrešetan u šumi, Momčilović na žurci u Marbelji, a Jakšićeva smrt je MISTERIJA!
Živko Bakić Saša Momčilović Zoran Jakšić