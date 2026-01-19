Slušaj vest

Milica Asanović koja je posle sedmodnevne potrage pronađena mrtva pored auto-puta Niš - Leskovac, smrzla se stojeći uz ogradu puta i pokušavajući da dozove pomoć, tvrde meštani Balajanca, sela kod Merošine iz kog je slabovida devojka nestala.

Ova potraga se završila onako kako niko nije očekivao. Svi su se nadali da će devojka iz sela Balajnac kod Merošine biti pronađena i da će biti pronađena živa. Ono što znamo iz istrage jeste da nema sumnjivih okolnosti kada je njena smrt u pitanju, tako da se pretpostavlja da se devojka smrzla, da su posledice njene smrti zapravo smrzavanje.

Reporterka Kurir televizije, Violeta Milićević, otkrila je najnovije informacije tragičnog događaja:

Milica Asanović Foto: Kurir Televizija

- Devojka je zapravo bila kod komšije, tamo doručkovala, pila kafu, uzela neke namirnice koje je on spakovao da ponese kući i onda, umesto iz te ulice da skrene desno, gde se vrlo blizu nalazi njena kuća, ona je krenula levo ka drugom selu. Tu nije mogla da se orijentiše, da se podsetimo da je tog dana bio jak sneg i loši vremenski uslovi, i kako je ona bila slabovida, krenula je totalno u suprotnom pravcu - kaže Milićević i dodje:

- Međutim, prava je misterija kako je ona zapravo stigla do autoputa. Meštani pretpostavljaju, pošto je dobro čula, da se vodila time da čuje automobile i da je zapravo htela na taj način da potraži pomoć. Kretala se nekim ratarskim putevima, tamo su njive, prešla put od čak sedam kilometara i onda se zaustavila kod ograde, zapravo ograde koja deli to područje sa autoputem. Kako je ta ograda niža od autoputa, ni sa autoputa, nažalost, niko nije mogao da je vidi i ona je tako, nažalost, i preminula. -

"Nije mogla sama da ode do tog mesta"

Komšija kod koga je Milica poslednji put bila govorio je za Kurir o tom danu:

Slavoljub Todorović Foto: Kurir Televizija

- Malo mi je laknulo zato što je iz moje kuće izašla, nije ostala, ali mi je i dalje teško zato što je preminula, smrzla se. Ni na kraj pameti da je ona tamo, sve smo mislili da je negde kod rodbine ili da je negde, ili da ćemo je pronaći negde živu, a nikako da je u tom delu. Za njeno zdravlje je to je mnogo težak put. To je daleko, ona se sporo kreće, slabo vidi, tako da ne može ona tamo da ode, da savlada tu deonicu puta, da ode do tog mesta - ispričao je Slavoljub Todorović.

Milica Sanović biće sahranjena danas u njenom selu Balajnica.

