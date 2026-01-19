Slušaj vest

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova uspešno su lokalizovali požar koji je jutros izbio u zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici, na Voždovcu.

Tom prilikom nije bilo povređenih.

Požar je prijavljen u 08.21 časova, a pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica stigli su na lice mesta u 08.25 časova. Utvrđeno je da se dim pojavio na poslednjoj etaži objekta, gde je došlo do zadimljavanja više kancelarija, nakon čega je intervencija odmah započeta.

1/6 Vidi galeriju Požar u Specijalnom sudu Foto: Kurir

Na intervenciji su bili angažovani pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica Voždovac, Stari grad, Zvezdara i Novi Beograd, ukupno 35 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila.

Situacija je stavljena pod kontrolu, a vatrogasci nastavljaju rad na provetravanju prostorija i kontroli plafonskog i krovnog dela objekta.

Požar u prostorijama Specijalnog tužilaštva u Ustaničkoj Izvor: Kurir

Dim se na krovu pojavio nešto posle 8.00 časova, vatrogasci su brzo izašli na teren da ga gase.

Odmah po izbijanju dima aktivirani su bezbednosni protokoli, a zaposleni koji su se nalazili u zgradi su bezbedno evakuisani.

Saobraćaj u Ustaničkoj ulici u smeru ka gradu odvija se jednom saobraćajnom trakom.