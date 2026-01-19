Slušaj vest

Dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, preuzeo je istragu požara koji je jutros izbio u prostorijama Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Ustaničkoj ulici.

- Uviđaj, kom prisustvuje dežurni tužilac VJT u Beogradu je u toku - kratko je rekao izvor Kurira.

Podsetimo, u prostorijama Specijalnog tužilaštva u Ustaničkoj ulici jutros je došlo do požara, a kako Kurir saznaje, svi zaposleni i građani evakuisani su iz suda i tužilaštva.

Požar u prostorijama Specijalnog tužilaštva u Ustaničkoj Izvor: Kurir

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, u međuvremenu su lokalizovali požart u kom na sreću niko nije povređen.

Požar je prijavljen u 08.21 časova, a dim se pojavio na poslednjoj etaži na kojoj su kancelarije tužilaštva.

Saobraćaj u ovom delu Ustaničke ulice je privremeno bio usporen.

Uzrok izbijanja požara na krovnoj konstrukciji biće utvrđen nakon sprovedene istrage VJT u Beogradu.