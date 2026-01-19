Slušaj vest

Za samo nekoliko sati, razbojnik sa Palilule, opljačkao je četiri prodavnice, i to uz pretnju oružjem! Fantom, kako su ga nazavali mediji, još uvek nije pronađen, te su trgovci zaposleni na teritoriji ove opštine u strahu. A, pitanje koje se postavlja, jeste kako reagovati ako se nadjemo usred pljačke u objektu.

Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina i predsednik Pokreta „Novi ljudi - nova snaga Srbije“ govorio je o toj temi za Kurir televiziju:

Blažo Marković
Blažo Marković Foto: Kurir Televizija

- Video sam da su ljudi u prodavnici legli na pod. Stresna situacija je sigurno bila i prodavačici koja je dala novac. Mislim da je tako najbolje postupiti i apelovao bih i na policajce da tako postupe. Najbolje je da se postupi onako kako razbojnik kaže, kako bi se spasili životi, a ako to ne uradite, posledice mogu da trajno ostanu.

Juče je u večernjim satima, mladić pod dejstvom narkotika ušao je u svoje vozilo i udarao ostala oko njega blizu Trga Republike. Pored vozila, povrede je zadobio i jedan pešak:

- To je maloletno lice i ovde je dozvoljeno maloletnim licima sve, a oni su počinioci sve više. Ja sumnjam i u slučaju pljačke na maloletna lica. Operativa mora maksimalno da se posveti, da bi se to uradilo. Ljudi su nenaoružani, ali bojim se da će trgovci moraju da počnu sa naoružavanje. Doćiće vreme i da svaka prodavnica ima obezbeđenje.

Opljačkane 4 prodavnice

WhatsApp Image 2026-01-17 at 11.27.30.jpeg
Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, nepoznati muškarac je uz pretnju vatrenim oružjem oduzeo novac od zaposlene u radnji u Ruzveltovoj. Povređenih nije bilo, a nakon pljačke je pobegao u nepoznatom pravcu.

A nešto posle 19 časova, dogodio se pokušaj pljačke prodavnice u Bulevaru despota Stefana. Ove dve prodavnice udaljene su nešto manje od dva kilometra, a muškarac koji se zatekao na licu mesta je opisao stravičan trenutak kada mu je napadač pokazao vatreno oružje.

Bio sam u redu iza jednog čoveka. Okrenuo se ka meni u jednom trenutku, pogledao me i zavrnuo je majicu da mi pokaže pištolj. Sledio sam se od straha, bilo je kao na filmu. Radnica mu je rekla da nema para, on je na sreću odustao i odjurio. Izašli smo iz prodavnice, ona je pozvala policiju i zaključala radnju. Svi smo se uplašili - rekao je svedok nemilog događaja za MONDO.

Kurir.rs

