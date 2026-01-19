Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić, kako saznajemo, nalazi se u zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ullici u kojoj je jutros u prostorijama Javnog tužilaštva za organizovani kriminal izbio požar.

Ministar je, kako saznajemo, u zgradu otišao sa saradnicima kako bi se utvrdila kolika je materijalna šteta nastala u požaru. Inače, šteta će morati da bude nadoknađena iz budžeta koji bi, kako saznajemo, trebalo da obezbedi Ministarstvo pravde.

Požar u prostorijama Specijalnog tužilaštva u Ustaničkoj Izvor: Kurir

- Ministar je zbog ovog akcidenta hitno otkazao posetu Kazneno popravnom zavodu u Padinskoj skeli, gde je trebalo da prisustvuje plivanju zaposlenih iz više kazneno-popravnih ustanova u Srbiji za časni krst - navodi sagovornik Kurira.

Inače, kako je Kurir objavio na licu mesta je i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji trenutno obavlja uviđaj pošto je ovo tužilaštvo preuzelo istragu požara u Ustaničkoj ulici.

Foto: Kurir