Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik Uglješa Mrdić izjavio je da požar koji je jutros izbio u Javnom tužilaštvu za organizovani krimina (JTOK) kojim rukovodi Mladen Nenadić zahvatio deo računovodstva i arhive i da bi glavni tužilac JTOK već danas trebalo da bude saslušan zbog toga.

- Požar koji je jutros izbio pokazuje pokazuje sav javašluk koji vlada u ovoj instituciji koja je oteta da bi bila upotrebljena u obojenoj revoluciji u rušenju svoje države. Javnost treba da zna da gori deo računovodstvo i arhive. Nenadić danas treba da bude saslušan na okolnosti izbijanja požara jer je moguće da se na ovaj način spaljuje deo dokumentacije o njegovom nenamenskom trošenju novca i kriminalnim aktivnostima - izjavio je predsednik Odbora za pravosuđe.

Nenadić i Dolovac Foto: Beta Miloš Miškov, Dragan Udovičić

Uglješa Mrdić izjavio bi da bi trebalo da se proveri da li su izgoreli neki od predmeta.

- Trebalo bi proveriti da nije slučajno izgoreo predmet ubistva advokata Miše Ognjanovića koji se krije sedam godina u Nenadićevoj fioci a za koji ne postoji nijedan dokument kako je taj predmet iz ruku Zagorke Dolovac predat u ruke Mladena Nenadića. Kako se u ovom predmeti namerno ništa ne radi jasno je da Dolovac i Nenadić štite ubice advokata Ognjanovića. Mnogo je pitanja za jedan požar - naveo je Uglješa Mrdić i poručio glavnom tužiocu JTOK Mladenu Nenadiću da ga "ni požar, ni nestanak dokumentacije neće spasiti od odgovornosti".