Suđenje vlasnici Doma za smeštaj starih i odraslih lica "Ivanović" Gorici Ivanović, njenom suprugu Aleksandru i sinu Milošu, odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu zbog izmena dela optužnice, s tim da krivično delo Teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu, koje im se stavlja na teret, ostaje isto!

Troje okrivljenih, podsetimo, terete se da nisu postavili propisane uređaje za zaštitu od požara i da nisu postupali po zakonskim merama zaštite, što je dovelo do požara 20. januara 2025. godine u Velikom Boraku, u kojem je život izgubilo 11 korisnika doma.

Izmenjena optužnica

- Tužilaštvo je danas predalo izmenjenu optužnicu u delu činjeničnih navoda, dok pravna kvalifikacija ostaje ista. Izmene su usledile pošto je u međuvremenu završeno sudsko medicinsko veštačenje o uzroku smrti svih oštećenih, a obdukcioni nalazi koji ranije nisu bili dostupni, sada su priloženi - navodi izvor Kurira.

Branioci optuženih zatražili su vreme da se upoznaju sa izmenama, zbog čega je današnji glavni pretres odložen za 24. februar kada će biti izneta uvodna izlaganja. Već 6. marta optuženi će imati priliku da iznesu odbranu.

Podsećamo, Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv troje odgovornih lica doma zbog sumnje da su, uprkos zakonskoj obavezi, izostavili postavljanje propisanih protivpožarnih uređaja i nisu se pridržavali tehničkih propisa zaštite, dok su im faktički povereni svi poslovi upravljanja i nadzora nad domom.

Sutra godišnjica

Inače, današnje suđenje zakazano je uoči godišnjice tragedije. Požar je, podsetimo izbio 20. januara 2025. godine u ranim jutarnjim satima u trenutku kada je, pored korisnika Doma u objektu bio samo okrivljeni Miloš Ivanović (koji nije ni stručni radnik, niti stručni saradnik, niti negovatelj, niti je osposobljen za sprovođenje mera zaštite od požara) u sobi u potkrovlju, koju je koristio korisnik doma M.D. došlo do kontakta užarenog predmeta (žara cigarete ili otvorenog plamena upaljača) sa zapaljivom materijom u zoni kreveta i do izbijanja požara koji je zahvatio unutrašnjost ove ustanove.

U objektu, kako je utvrđeno, nije bilo opreme i uređaja za gašenje požara, niti lica osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara, usled čega je zbog trovanja ugljen monoksidom i/ili opečenosti veće površine kože tela nastupila smrt M.D, R.P, V.Ž, Z.S, N.I, L.B, Ž.S, Đ.I, V.S, M.F. i M.M

Na optuženičkoj klupi našli su se Gorica Ivanović, njen suprug Aleksandar i sin Miloš, dok su suđenje pratili vanbračna supruga optuženog Miloša, kao i roditelji optuženog Aleksandra, odnosno svekar i svekrva Gorice Ivanović, a na kraju ročišta, prisutni članovi porodica su se pozdravili u tišini.