DRUG OSUĐEN NA GODINU DANA KUĆNOG ZATVORA ZBOG DUŠKOVE SMRTI: Stvari koje je spremio za plivanje za Časni krst nikada nisu nađene, odneo ih je Dunav
Jovan G. koji je izazvao nesreću u kojoj je pre dve godine na Bogojavljenje poginuo Duško Đorđević iz Velikog Gradišta osuđen je prvostepeno pred Višim sudom u Požarevcu na godinu dana kućnog zatvora. Kako saznajemo, sud nije našao da je on imao umišljaj prilikom nesreće, obzirom da je u krvi imao 0.69 promila alkohola.
- Na ovu presudu Više tužilaštvo u Požarevcu uložilo je žalbu jer su smatrali da je Jovan G. imao umišljaj, te je sada sve na apelaciji. Porodica nastradalog Duška Đorđevića, inače, nije se pridružila krivičnom gonjenju vozača koji je bio blizak prijatelj sa njihovim sinom - naveo je izvor Kurira.
Da podsetimo, Đorđević je nastradao pre dve godine u teškoj saobraćajnoj nesreći kada je sa prijateljem Jovanom G. krenuo da pliva za Časni krst na Dunavu povodom praznika Bogojavljenje. Obdukcija je utvrdila da se Duško udavio nakon što je džip BMW sleteo s puta i upao u reku Dunav. Njegova majka Vesna u potresnoj ispovesti za Kurir ispričala je da se ne miri sa smrću sina.
Poslednji zagrljaj
- Dan pre toga, na Krstovdan smo pričali i poslednji put se zagrlili. Rekao mi je: "Majko, ja bih išao na Maltu. Srećan sam i hoću da probam tamo da živim i radim!" Rekla sam mu da ako želi da može, da ćemo se skrpiti i da slobodno ide ako hoće - priča nam drhtavim glasom Vesna i dodaje:
- To je bio naš poslednji zagrljaj... Sećam se da ga je zvao prijatelj i on mu je rekao da dolazi samo da se još malo ispriča sa majkom.
Vesna dok je pričala o sinu Dušku pomenula nam je i da je Duškov prijatelj svom sinu dao njegovo ime, iz poštovanja.
- Reklo mi je dete da će dati ime sina po mom Dušku. Oni su se tako ranije dogovorili. Divan gest, zaista. Nekako ostanem bez reči, jer njegovi drugari su sva moja deca - kaže naša sagovornica i tvrdi da J. M. koji je bio za volanom BMW nisu krivično gonili niti bi to ikad uradili.
- To dete poznajem od njegove devete godine, nije nam ni palo na pamet da ga tužimo i gonimo. Nažalost, dogodio se splet nesrećnih okolnosti i naš Duško je preminuo. Viđam se s njim, teško mu je kao i nama, dete nosi svoj krst. Pratiće ga ta tragedija kao i nas ceo život.
Neutešna majka objasnila nam je da se Duško spremao za plivanje na Dunavu i da se jako radovao tome.
- Duško je u avgustu 2023. godine nakon osam godina došao iz Nemačke i od tada je bio u Velikom Gradištu. Voleo je da posećuje manastire, osećao je neki mir tamo i hteo je da pliva za Časni krst. Rekla sam mu da ide ako hoće i ako oseća potrebu da to treba, neka uradi - kaže nam Vesna i dodaje da se njen suprug Živorad nije složio s tim da Duško pliva.
- Tog jutra, na Bogojavljenje suprug mi je rekao da zovem Duška i da ne treba da ide na plivanje. Tražio je od mene da ga odgovorim jer je hladno i ne treba to da radi. Rekla sam mu: "Pobogu Mošo, ne mogu ja u 31. godini da ga odgovorim da ne pliva, ako je on naumio. Mogu za neke stvari, ali za to neće me poslušati. Odlučio je".
Voda odnela stvari
Naša sagovornica sa knedlom u grlu opisala kako je došlo do nesreće.
- Dušku sam na Krstovdan spremila šorc, bademantil i peškir kako bi imao za plivanje. Sve to poneo sa sobom kako bi išao na plivanje... Dunav je sve to odneo, te stvari nikad nisu nađene. Upali su u vodu sa džipom i mislimo da ga je vazdušni jastuk udario, da se on onesvestio i potom udavio - kaže nam Vesna i objašnjava da je Duškov prijatelj koji je bio na mestu vozača zadobio povrede tokom udesa i da je jedva preživeo nesreću.