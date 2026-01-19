Vesna dok je pričala o sinu Dušku pomenula nam je i da je Duškov prijatelj svom sinu dao njegovo ime, iz poštovanja.

- Reklo mi je dete da će dati ime sina po mom Dušku. Oni su se tako ranije dogovorili. Divan gest, zaista. Nekako ostanem bez reči, jer njegovi drugari su sva moja deca - kaže naša sagovornica i tvrdi da J. M. koji je bio za volanom BMW nisu krivično gonili niti bi to ikad uradili.

- To dete poznajem od njegove devete godine, nije nam ni palo na pamet da ga tužimo i gonimo. Nažalost, dogodio se splet nesrećnih okolnosti i naš Duško je preminuo. Viđam se s njim, teško mu je kao i nama, dete nosi svoj krst. Pratiće ga ta tragedija kao i nas ceo život.