Glumica Milena Radulović koja je prva prijavila sada pokojnog reditelja Miroslava Miku Aleksića za silovanje i seksualno zlostavljanje, svojevremeno se srela oči u oči sa njim u sudnici, a njeno svedočenje bilo je krajnje potresno i uznemirujuće!

Kako smo već naveli, mlada i perspektivna glumica Milena Radulović skupila je snage i prva istupila i pokrenula priču o strašnim scenama i mračnom vremenu u kom je kao maloletna učenica glumačkog studija "Stvar srca" pohađala časove kod Aleksića. Stojeći za sudskom govornicom u Palati pravde u potresnom svedočenju otkrila je detaljno period školovanja pod palicom Aleksića gde je između ostalog navela "da je razmišljala i o suicidu".

Šamaranje

- Kada se prvi put dogodilo, mislim na početak novembra, na poljubac, bila sam u šoku. Nisam sebi mogla da objasnim šta se dogodilo. Mislila sam da je to neki test da vidi da li sam jaka, ali onda je jednom prilikom izvršio penetraciju prstima u moje telo. Bila sam uplašena. Onaj prema kome sam imala strahopoštovanje mi je to uradio. Osećala sam se prljavo, mislila sam da me time kažnjava. Pitala sam se zašto ja - rekla je pred sudom Milena i navela da joj je Aleksić pretio pa je nastavila da dolazi na časove.

- Dobijala sam pretnje da će ako odem uticati na moje prijatelje, na mog partnera i da će mi ga zgaditi. Išamarao me je pred svima, gurao me je dok nisam udarila glavom u ormar. Toliki je uticaj imao na sve da su svi poverovali da je to vežba. Rekao je da Milena dobro glumi kad dobije dva-tri šamara. Svi su aplaudirali. Razmišljala sam da počinim suicid. Povredio me je kao niko u životu. To nije bila glumačka vežba.

Tresla sam se...

Radulović je skupila snage i opisala dan kada je prvi put dobila neprimereno dodirivanje od strane sada pokojnog Aleksića.

- Dodirivao me je po rukama, zadnjici, govorio je da mora da se trenira. Nisam to odmah svatila kao pretnju, mislila sam da govorimo o mojoj fizičkoj spremi. Kasnije me je pitao o mom seksualnom životu. Koristio je neprimerene reči, da li se kre*em, koliko, da li sam doživela orgazam, da li sam suvopi*asta, da li volim to da radim i s kim. Na kraju tog dana me je poljubio, ja sam bila u šoku. On je imao 61, a ja 17 godina. Zaista odvratno - dodala je ogorčeno glumica i navela da su bili sami u studiju, nakon što su svi iz kase otišli.

- Tresla sam se, bila su jako neprijatna pitanja, nisam znala koja je svrha toga. Kada je hteo da me poljubi, uhvatio me je za potiljak. Nisam mogla da se oslobodim, bila sam paralisana. Pokušala sam da okrenem glavu, ali nisam uspela, čvrsto me je držao. Poljubio me je, fiksirao mi je glavu. Druga ruka mu je bila na mojim leđima. Pokušala sam da ga odgurnem, ali nisam uspela. Kad je krenuo ka meni, mislila sam da će da me zagrli, očinski. Umeo je da nas zagrli tako i da kaže "e, ćero" ili "glupačo". Moje telo je više imalo refleksne pokrete, oni nisu bili kognitivni.

Milena Radulović na jednom od suđenja Foto: Petar Aleksić

"Nakon toga mi je rekao da raširim noge. Poslušala sam ga jer je to bila naredba. Uhvatio me je rukom preko hulahopki i rekao da "mora da bude nabrekla kao jabuka". Nakon toga mi je rekao "Aj kući" i ja sam otišla. Moj otac, koji je došao po mene, je video da sam uzrujana, ali to nije bio prvi put da sa časa izađem takva. Mika je znao da odabere jedno do troje ljudi koje će da ponižava, pa je tata mislio da se zbog toga osećam loše" - rekla je u daljem svedočenju Milena Radulović.

Uživao u bolu i suzama

Milena Radulović je navela da je Aleksić "uživao u njenom bolu i suzama" i da se trudio da je povredi na sve moguće načine. Tvrdila je glumica i da se znao red u studiju, tačnije "da u grupi nema samoupravljanja, već samo Mika upravlja". Radulović je svedočila na dva ročišta, a pitanja joj je postavljao i advokat odbrane Zoran Jakovljević, koji je nije štedeo pitanjima koja su često bila na granici pristojnosti što je dodatno uznemiravalo sve prisutne u sudnici.

Aleksić je, podsetimo, 16. januara 2021. godine uhapšen nakon nekoliko prijava devojaka koje su bile polaznice njegovog studio "Stvar srca" koji se nalazio u centru Beograda, tvrdeći da ih je silovao i seksulano zlostavljao. Aleksić je 10. septembra 2021. po odluci suda nakon pritvora u Centralnom zatvoru u Beogradu pušten je u kućni pritvor sa nanogicom. Suđenje okrivljenom za krivična dela silovanje i nedozvoljene polne radnje koji je počinio nad sedam devojaka počeo je u Višem sudu u Beogradu 1. oktobra 2021. godine, ali zbog smrti okrivljenog oštećene, ali i cela javnost neće dočekati pravni epilog.

